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МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой

Новые санкции Евросоюза в отношении российских компаний за строительство моста в Крым являются подрывной политикой против жителей полуострова, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», – сказала Захарова.

Во вторник ЕС объявил санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В санкционный список попали компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж», дочерняя структура последнего – «Стройгазмонтаж-мост», а также «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», судостроительный завод «Залив» и ВАД.

Строительство моста через Керченский пролив и его официальное открытие в мае этого года ЕС счел »ключевыми символическими шагами по консолидации контроля Российской Федерации над незаконно аннексированным Крымом и Севастополем и дальнейшей изоляции полуострова от Украины».

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