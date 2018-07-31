ЕС расширил санкции против России

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км Евгений Разумный / Ведомости

Евросоюз ввел санкции против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Решение о санкциях было принято 30 июля, сообщается в официальном журнале ЕС.

В европейский санкционный список с 31 июля, в частности, включены компании бизнесмена Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» (они уже входят в санкционный список США). Первая компания была генподрядчиком строительства Крымского моста, вторая – основным субподрядчиком.

Санкции также введены в отношении АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал мост), АО «Судостроительный завод "Залив" (получил контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО "Стройгазмонтаж-мост" (управляет проектом строительства моста) и АО "ВАД" (подрядчик строительства трассы "Таврида" и автоподходов к мосту).

«В рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя [Европейский] совет рассматривает строительство моста через Керченский пролив как очередное действие, подрывающее территориальную целостность и суверенитет Украины», – объясняет ЕС решение ввести санкции. В сообщении отмечается, что Брюссель считает строительство и открытие моста «ключевыми символическими шагами» по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины.

Новые санкции ЕС – это «подрывная политика, направленная против жителей Крыма», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова (цитата по ТАСС). В информационном центре «Крымский мост» агентству сообщили, что включение в санкционный список «Стройгазмонтажа» никак не отразится на реализации проекта.

«Наша задача построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят ЖД. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», – передал комментарий Ротенберга его представитель.

Движение по Крымскому мосту 15 мая открыл президент Владимир Путин. Глава государства проехал 19 км по мосту за рулем строительного «Камаза». В церемонии открытия также принимал участие Ротенберг.

После открытия моста ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в санкционный список ЕС внесут несколько новых фигурантов, «ответственных за подрыв территориальной целостности Украины». В отношении кого именно будут введены санкции, собеседник агентства не назвал.

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Автодорожная часть объекта стоимостью 227,9 млрд руб. была построена и введена в эксплуатацию за два года, с опережением графика на полгода. Сейчас по мосту разрешен проезд только легковым автомобилям и автобусам. Осенью этого года запустят движение грузовых автомобилей. Максимальная разрешенная скорость движения по мосту – 90 км/ч. В 2019 г. по Крымскому мосту запустят движение поездов.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост