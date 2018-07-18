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Послы ЕС договорились расширить черный список по Украине из-за Крымского моста

Послы ЕС решили внести еще несколько человек в черный список по Украине из-за запуска в эксплуатацию Крымского моста, рассказал ТАСС европейский источник. По его словам, решение формально должно быть одобрено Советом ЕС на министерском уровне.

«Я могу подтвердить, что послы ЕС согласовали внесение нескольких новых фигурантов в список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины», - сказал источник. Имена граждан, в отношении которых будут введены санкции, он не назвал, заявив, что их объявят только после окончательного утверждения этого решения.

Сейчас в черный список по Украине включены 150 граждан России и Украины, а также 38 компаний и организаций. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию стран ЕС. Банковские счета, недвижимое имущество и прочие активы на территории ЕС подлежат заморозке. Дважды в год санкции по Украине Совет ЕС продлевает. Сейчас срок действия санкций определен до 15 сентября 2018 г.

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