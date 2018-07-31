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Суд вернул в полицию материалы по делу Pussy Riot

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Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать административные материалы в отношении активистов Pussy Riot, которых задержали после акции на финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в своем Twitter один из участников группы – Петр Верзилов.

Суд вернул материалы в полицию для устранения недостатков, препятствующих их рассмотрению по существу, рассказала «Интерфаксу» представитель суда. Она не уточнила, какие именно были обнаружены недостатки.

Всех четырех активистов Pussy Riot не отпустили и повезли обратно в отдел полиции. Ранее на них были составлены протоколы об административных нарушениях за организацию публичного мероприятия без уведомления и неповиновение требованию сотрудника полиции.

Активисты Pussy Riot выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018, в котором играли Франция и Хорватия. Из-за происшедшего матч был прерван на несколько минут. На следующий день после матча участников Pussy Riot арестовали на 15 суток.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Технологии
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Transparency International назвала размер гонораров британских парламентариев на RT

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Телеканал Russia Today (RT) с 2014 г. заплатил 12 британским парламентариям 93 700 фунтов стерлингов за участие в эфире. Об этом говорится в докладе антикоррупционной организации Transparency International. Организация ссылается на документы палаты общин Великобритании.

Эта сумма не включает в себя вознаграждения двум депутатам, которые вели собственные шоу. Но не исключено, что депутатов, которые получали деньги от RT, намного больше: в период с 2010 по 2017 г. как минимум 161 политик появлялись в эфире телеканала 381 раз, говорится в отчете. В ответ на растущую критику в адрес российского телеканала некоторые депутаты, ранее регулярно участвовавшие в его шоу, заявили, что впредь не будут соглашаться на участие в программах канала, признает организация.

В ноябре прошлого года The Guardian опубликовала расследование о том, что в эфире Russia Today появлялись как минимум 10 британских депутатов, которые получали до 1000 фунтов стерлингов в час.

Давление на телеканал усилилось после «дела Скрипаля». Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери в начале марта. Британские власти обвинили в отравлении Россию. Москва обвинения отвергает.

В отчете Transparency International пишет о том, как «коррумпированные и репрессивные режимы в России, Азербайджане и Бахрейне ищут поддержки через связи с британскими парламентариями».

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Новости

Vivendi продаст половину Universal Music Group

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Французский конгломерат Vivendi объявил, что готовится продать до 50% крупнейшей в мире музыкальной компании Universal Music Group (UMG) одному или двум стратегическим партнерам, пишет The Wall Street Journal.

Гендиректор Vivendi Арно де Пьюфонтен оценил сумму сделки «более чем в $10 млрд», средства от нее пойдут на обратный выкуп и поглощения. Компания планирует найти покупателя до конца года и завершить сделку за 18 месяцев. В первом полугодии UMG получила 2,6 млрд евро выручки (+6,8% год к году) и 355 млн евро прибыли (+14,1%). Отраслевой ресурс Billboard полагает, что Vivendi видит в качестве покупателя не какого-то из интернет-гигантов типа Spotify или Amazon, а голливудскую студию или инвестфонд.

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Политика
Новости

Facebook выявил попытки повлиять на промежуточные выборы в США

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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook выявила скоординированную сеть из десятков фейковых аккаунтов, целью которой, по ее мнению, является оказание влияния на ноябрьские промежуточные выборы в США. Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. Об этом Facebook сообщил в ходе серии парламентских слушаний на этой неделе и скоро объявит официально, пишет газета.

Facebook не связывает эти аккаунты с Россией напрямую, но вероятность этого существует: паттерны фейков похожи, сообщили NYT два источника.

В прошлом году политики и спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 г., в том числе с помощью Facebook. Осенью соцсеть была вынуждена признать, что ее возможности могли использоваться российскими агентами, и удалила около 500 000 аккаунтов и страниц, занимавшихся «поляризацией общественного мнения в США».

В начале этого года спецпрокурор Роберт Мюллер заочно предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе Агентству интернет-исследований, которое РБК связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Представители российских властей и Пригожина категорически отрицают любое вмешательство в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп писал, что обеспокоен возможным вмешательством России в промежуточные выборы, но считает, что Россия будет помогать демократической партии.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

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Политика
Новости

В Африке убиты трое журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнера»

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В Центральноафриканской республике (ЦАР) нашли тела троих россиян. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство AFP.

У двоих из них при себе были пресс-карты «Известий», сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в ЦАР. По данным агентства, тела доставили в местный госпиталь. Позже «Известия» опровергли присутствие своих сотрудников в ЦАР. «Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет».

Погибшие – журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщил «Дождь» со ссылкой на два источника в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» (ЦУР). По данным телеканала, они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнера».

Гибель Джемаля, Радченко и Расторгуева подтвердил Русской службе ВВС главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин. «Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», – сказал он изданию. «Ведомостям» не удалось дозвониться до Коняхина.

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко рассказала The Bell, что опознала по фотографии тело мужа. По ее словам, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, пообещав вернуть тело как можно скорее.

«Центр управления расследованиями» – один из медиапроектов, которые в начале 2017 г. запустил Михаил Ходорковский, он же занимается финансированием этих проектов. ЦУР, как следует из названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка. ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.

Орхан Джемаль – российский журналист, в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Новая газета», возглавлял отдел политики в издании «Версия» и в других изданиях. В том числе работал военным корреспондентом на Северном Кавказе, в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Ливане, Сирии и т. д. Также он является автором книги «Хроники пятидневной войны» о российско-грузинско-осетинском конфликте.

Расторгуев – российский кинорежиссер-документалист. Вместе с другими журналистами он снял документальный фильм «Срок» о событиях в России после выборов президента в марте 2012 г.

Бизнес
Новости

Правительство выделит 9,8 млрд рублей на поддержку льготного лизинга SuperJet

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«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) получит меньшую, чем рассчитывала, сумму для поддержки поставок перевозчикам российских самолетов Sukhoi SuperJet 100, следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минтрансом.

«Предоставить в 2018 г. субсидию в размере 9,8 млрд руб. ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» для приобретения воздушных судов «Сухой Суперджет 100» производства АО «Гражданские самолеты Сухого» в целях пополнения парка воздушных судов авиакомпаний в рамках подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», – говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале regulation.gov.ru во вторник.

За счет бюджетных средств ГТЛК оплачивает производство SSJ100 для сдачи в льготный лизинг российским авиакомпаниям. В 2015 г. по распоряжению правительства компания получила из бюджета 30 млрд руб., которые позволили оплатить 32 самолета SSJ100. В 2016 г. компания рассчитывала на тот же объем средств для покупки до 28 SuperJet, но получила 4 млрд руб. В 2017 г. ГТЛК не получила госсредств, а привлекла синдицированный кредит на 30 млрд руб.

Как сообщал «Интерфакс», в 2018 г. ГТЛК рассчитывала на 25 млрд руб. от государства. В презентации к выпуску облигаций компании говорилось, что решение о докапитализации «одобрено премьер-министром России Д. А. Медведевым, вопрос в проработке в правительстве».

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Бизнес
Новости

«Уралхим» сменил гендиректора

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Сергей Момцемлидзе станет гендиректором «Уралхима» с 1 августа. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»).

С 2011 г. Момцемлидзе работал директором крупнейшего предприятия «Уралхима» – Кирово-Чепецкого химического комбината в Кировской области. На новой должности Момцемлидзе сосредоточится на совершенствовании операционной деятельности и повышении эффективности работы компании, отмечает «Уралхим».

До этого компанию возглавлял Дмитрий Коняев. Теперь он займет должность заместителя председателя совета директоров компании. Коняев будет заниматься вопросами стратегического развития компании, отмечает «Уралхим».

Бизнес
Новости

Россия получила право принять Мировой энергетический конгресс

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Россия получила право принять XXV Мировой энергетический конгресс – он пройдет в Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня 2022 г., сообщило Министерство энергетики России. Представители национальных комитетов стран – членов Мирового энергетического совета («МирЭС») отдали предпочтение российской заявке перед заявками США и Португалии.

«Мировой энергетический совет – одна из наиболее авторитетных дискуссионных площадок по вопросам развития энергетики на протяжении 95 лет, – заявил министр энергетики России Александр Новак. – В сессиях конгресса, в работе технических комитетов и рабочих групп «МирЭСа» постоянно участвуют лучшие специалисты-энергетики из крупных российских компаний, обеспечивающих энергией целые континенты: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ГК «Росатом» и многих других».

«МирЭС» объединяет более 90 стран, его штаб-квартира находится в Лондоне. В 2013 г. Мировой энергетический конгресс прошел в Тэгу (Южная Корея), в 2016 г. – в Стамбуле (Турция). В 2019 г. он состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

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Бизнес
Новости

«Шереметьево» назвало сроки открытия нового терминала

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«Шереметьево» откроет терминал С1 в конце 2019 – начале 2020 г. Об этом рассказал директор дирекции по авиационной коммерческой деятельности аэропорта Владимир Хижняк, передает ТАСС.

Пропускная способность нового терминала – более 20 млн пассажиров в год (4000 пассажиров в час), а площадь – 114 600 кв. м, напомнил Хижняк.

С1 появится на месте старого терминала С, который демонтировали. Его пропускная способность была 6 млн человек. На этот проект «Шереметьево» потратит 19,9 млрд руб.

Весной 2018 г. «Шереметьево» открыло новый терминал B. Его построили для обслуживания внутрироссийских рейсов. В этом терминале теперь базируется «Аэрофлот».

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Финансы
Новости

ЦБ выпустит памятные монеты с героями мультфильма «Ну, погоди!»

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Центробанк выпускает памятные монеты, на которых изображены герои мультфильма «Ну, погоди!». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На одной стороне монеты изображены главные герои мультфильма – Заяц и Волк, а на другой – российский герб, а также указан номинал монеты. В этой серии будет несколько видов монет: серебряные номиналом 3 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 руб. в цветном и обычном исполнении.

Первая серия «Ну, погоди!» вышла в 1969 г. Ее снял Геннадий Сокольский, который также участвовал в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Умка ищет друга», «Дед Мороз и лето» и др.

ЦБ не первый раз выпускает монеты с изображением героев мультфильмов. В конце 2017 г. в обращении появились памятные монеты с Винни-Пухом.

Самые любимые мультфильмы россиян

Политика
Новости

СКР завершил расследование по делу «Зимней вишни» в отношении 7 обвиняемых

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о гибели 60 человек при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч. 3 ст. 219, ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 293 УК РФ)», - уточнила Петренко. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

В сообщении на сайте СКР уточняется, что генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности.

Охранник «Центра защиты» Сергей Антюшин не оповестил о возникшем пожаре посетителей торгового центра, полагают следователи. «Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО "Системный интегратор" Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности», - говорится в сообщении. Еще один фигурант дела - начальник караула пожарной части №2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин - обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из ТЦ.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Огонь распространился с верхнего этажа, где были кинозалы и где в выходной день отдыхали дети. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Как сносят сгоревшую «Зимнюю вишню»

Политика
Новости

Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

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Мосгоризбирком, исполняя решение Мосгорсуда, зарегистрировал экс-владельца девелопера СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Таким образом, в выборах 9 сентября будут участвовать пять человек: Балакин (партия «Союз горожан»), действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Собянин отказался от предвыборных дебатов, как и перед предыдущими выборами мэра Москвы в 2013 г.

12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, так как он недобрал одной подписи муниципальных депутатов до минимума в 110. Всего кандидат подал 112 подписей, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными по семейным обстоятельствам. 

Балакин обжаловал это решение в Мосгорсуде, который обязал Мосгоризбирком зарегистрировать его кандидатом в мэры. В суде прокурор напомнила, что личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными, таким образом, это следует считать отзывом подписей. А отзыв подписей запрещен федеральным законодательством. Столичный избирком не обжаловал решение суда, и сегодня оно вступило в законную силу.

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