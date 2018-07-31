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Суд вернул в полицию материалы по делу Pussy Riot

Хамовнический суд Москвы не стал рассматривать административные материалы в отношении активистов Pussy Riot, которых задержали после акции на финальном матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в своем Twitter один из участников группы – Петр Верзилов.

Суд вернул материалы в полицию для устранения недостатков, препятствующих их рассмотрению по существу, рассказала «Интерфаксу» представитель суда. Она не уточнила, какие именно были обнаружены недостатки.

Всех четырех активистов Pussy Riot не отпустили и повезли обратно в отдел полиции. Ранее на них были составлены протоколы об административных нарушениях за организацию публичного мероприятия без уведомления и неповиновение требованию сотрудника полиции.

Петр Верзилов Активисты Pussy Riot в автозаке

Активисты Pussy Riot выбежали на футбольное поле во время финального матча ЧМ-2018, в котором играли Франция и Хорватия. Из-за происшедшего матч был прерван на несколько минут. На следующий день после матча участников Pussy Riot арестовали на 15 суток.

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