Россия заплатит Pussy Riot около 50 000 евро по делу о «панк-молебне»

Панк-молебен Pussy Riot Митя Алешковский / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем активисткам Pussy Riot по делу о «панк-молебне». Решение опубликовано на сайте суда.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич – 5000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции по правам человека, касающихся запрета пыток, прав на свободу и личную неприкосновенность, прав на справедливый суд и на свободу слова.

В отличие от Хамовнического суда в Страсбурге не нашли признаков экстремизма в действиях участников «панк-молебна». Возможно, они нарушили общепринятые правила поведения в месте религиозного богослужения, но никому и ничему не причинили вреда, т. е. не было никаких оснований для уголовного преследования и приговора, и национальные суды не смогли найти убедительные доводы для оправдания столь жестких мер, говорится в решении ЕСПЧ. Соответственно, российским властям не удалось доказать, что у них были уважительные причины для ареста и предварительного заключения участниц группы. Суд также расценил как нарушение права на свободу слова «признание экстремистскими» видеоматериалов с записью «панк-молебна»: он отметил, что де-факто российский суд не оценивал материалы представленной ему лингвистической экспертизы, а просто одобрил выводы экспертов, хотя вопрос требовал оценки, выходящей далеко за рамки языковых проблем. ЕСПЧ охарактеризовал такую ситуацию как «неприемлемую» – юридические вопросы должны быть разрешены исключительно судами, настаивает он.

Также судьи единогласно признали факт нарушения ст. 6 Конвенции – о праве на справедливое судебное разбирательство: пребывание участниц группы в стеклянном аквариуме, а также плотное кольцо из сотрудников полиции и судебных приставов не позволило им конфиденциально общаться со своими адвокатами.

Минюст не исключил возможного обжалования решения ЕСПЧ – на принятие такого решения есть три месяца, решение пока не вступило в силу, подчеркивается в комментарии пресс-службы. В ведомстве отмечают, что ЕСПЧ не стал рассматривать жалобы заявителей на отсутствие возможности оспорить предоставленные стороной обвинения заключения экспертов, добиться вызова в суд для допроса экспертов или хотя бы приобщить подготовленные ими заключения к делу. Что касается подтвержденных Страсбургом нарушений в отношении процесса конвоирования заявительниц, продления срока их содержания под стражей и условий участия в судебных заседаниях, то здесь нет ничего экстраординарного, дает понять Минюст: «Подобные нарушения являются предметом устоявшейся практики Европейского суда, сформированной в отношении всех стран Совета Европы».

ЕСПЧ подтвердил все нарушения, заявленные в жалобе, радуется руководитель международной «Агоры» Павел Чиков (юристы организации представляли участниц группы в Страсбурге). По большинству пунктов решение принято единогласно, и в двух случаях против был подан один голос. Это означает, что расхождения в позиции судей минимальны и оснований выносить дело на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ практически нет. Российские власти, скорее всего, будут пытаться это сделать, но, по всей вероятности, это лишь затянет вступление принятого решения в силу, предупреждает Чиков. Он отмечает, что размер назначенной судом компенсации характерен для такой категории дел (обычно нарушение ст. 10 Конвенции «оценивается» в 10 000–12 000 евро), Екатерина Самуцевич с самого начала запросила 5000 евро, поэтому компенсация оказалась ниже, чем у остальных. Кроме того, признание нарушения права на справедливый суд, а уголовного приговора – явно избыточным дает основания для отмены приговора и последующего пересмотра дела Pussy Riot. Как к этому вопросу подойдет Верховный суд – в этом «есть некоторая интрига», отмечает Чиков. В любом случае этот вопрос, скорее всего, возникнет только в следующем году, а дело теряет политическую остроту, даже если принять в расчет недавнее появление участников группы на стадионе во время финала чемпионата мира по футболу.

Панк-молебен Pussy Riot