Политика / Безопасность и право

Россия заплатит Pussy Riot около 50 000 евро по делу о «панк-молебне»

ЕСПЧ назвал «неприемлемой» российскую практику признания материалов экстремистскими
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации трем активисткам Pussy Riot по делу о «панк-молебне». Решение опубликовано на сайте суда.

Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присудили по 16 000 евро компенсации, Екатерине Самуцевич – 5000 евро. Власти России также должны погасить их судебные расходы в размере 11 700 евро. ЕСПЧ признал, что Россия нарушила четыре статьи Европейской конвенции по правам человека, касающихся запрета пыток, прав на свободу и личную неприкосновенность, прав на справедливый суд и на свободу слова.

В отличие от Хамовнического суда в Страсбурге не нашли признаков экстремизма в действиях участников «панк-молебна». Возможно, они нарушили общепринятые правила поведения в месте религиозного богослужения, но никому и ничему не причинили вреда, т. е. не было никаких оснований для уголовного преследования и приговора, и национальные суды не смогли найти убедительные доводы для оправдания столь жестких мер, говорится в решении ЕСПЧ. Соответственно, российским властям не удалось доказать, что у них были уважительные причины для ареста и предварительного заключения участниц группы. Суд также расценил как нарушение права на свободу слова «признание экстремистскими» видеоматериалов с записью «панк-молебна»: он отметил, что де-факто российский суд не оценивал материалы представленной ему лингвистической экспертизы, а просто одобрил выводы экспертов, хотя вопрос требовал оценки, выходящей далеко за рамки языковых проблем. ЕСПЧ охарактеризовал такую ситуацию как «неприемлемую» – юридические вопросы должны быть разрешены исключительно судами, настаивает он.

Также судьи единогласно признали факт нарушения ст. 6 Конвенции – о праве на справедливое судебное разбирательство: пребывание участниц группы в стеклянном аквариуме, а также плотное кольцо из сотрудников полиции и судебных приставов не позволило им конфиденциально общаться со своими адвокатами.

Минюст не исключил возможного обжалования решения ЕСПЧ – на принятие такого решения есть три месяца, решение пока не вступило в силу, подчеркивается в комментарии пресс-службы. В ведомстве отмечают, что ЕСПЧ не стал рассматривать жалобы заявителей на отсутствие возможности оспорить предоставленные стороной обвинения заключения экспертов, добиться вызова в суд для допроса экспертов или хотя бы приобщить подготовленные ими заключения к делу. Что касается подтвержденных Страсбургом нарушений в отношении процесса конвоирования заявительниц, продления срока их содержания под стражей и условий участия в судебных заседаниях, то здесь нет ничего экстраординарного, дает понять Минюст: «Подобные нарушения являются предметом устоявшейся практики Европейского суда, сформированной в отношении всех стран Совета Европы».

ЕСПЧ подтвердил все нарушения, заявленные в жалобе, радуется руководитель международной «Агоры» Павел Чиков (юристы организации представляли участниц группы в Страсбурге). По большинству пунктов решение принято единогласно, и в двух случаях против был подан один голос. Это означает, что расхождения в позиции судей минимальны и оснований выносить дело на рассмотрение Большой палаты ЕСПЧ практически нет. Российские власти, скорее всего, будут пытаться это сделать, но, по всей вероятности, это лишь затянет вступление принятого решения в силу, предупреждает Чиков. Он отмечает, что размер назначенной судом компенсации характерен для такой категории дел (обычно нарушение ст. 10 Конвенции «оценивается» в 10 000–12 000 евро), Екатерина Самуцевич с самого начала запросила 5000 евро, поэтому компенсация оказалась ниже, чем у остальных. Кроме того, признание нарушения права на справедливый суд, а уголовного приговора – явно избыточным дает основания для отмены приговора и последующего пересмотра дела Pussy Riot. Как к этому вопросу подойдет Верховный суд – в этом «есть некоторая интрига», отмечает Чиков. В любом случае этот вопрос, скорее всего, возникнет только в следующем году, а дело теряет политическую остроту, даже если принять в расчет недавнее появление участников группы на стадионе во время финала чемпионата мира по футболу.

Панк-молебен Pussy Riot

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике