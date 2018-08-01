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Bloomberg узнал о решении Ассанжа покинуть посольство Эквадора в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, последние шесть лет укрывающийся в посольстве Эквадора в Лондоне, скоро покинет свое убежище, сообщает Bloomberg. По данным двух источников агентства, в последнее время здоровье 47-летнего Ассанжа ухудшилось и в ближайшие недели он откажется от самоизоляции.

Ассанж, программист и журналист из Австралии, стал широко известен после того, как в 2010 г. основанный им сайт WikiLeaks опубликовал конфиденциальные документы госдепартамента США и секретные материалы о военных действиях американских солдат в Ираке и Афганистане. Власти США обвинили его в разглашении секретной информации.

Кроме того, власти Швеции добились европейского ордера на арест Ассанжа на основании заявлений двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Ассанж был арестован в Лондоне, но отпущен под залог. В 2011 г. британский суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию. Стокгольм позже закрыл дело Ассанжа. Однако у британской полиции остался действующий ордер, выписанный после неявки Ассанжа в суд.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Власти Эквадора предоставили ему статус натурализованного гражданина. С тех пор основатель WikiLeaks ни разу не покидал здание из-за угрозы задержания. Однако МИД Эквадора указывал, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве. Президент страны Ленин Морено называл Ассанжа «унаследованной проблемой». По итогам своего визита в Великобританию на прошлой неделе Морено сказал, что единственное требование Эквадора заключается в гарантии неприкосновенности жизни Ассанжа.

В полиции Лондона Bloomberg подтвердили, что ордер на арест Ассанжа остается в силе. Министерство иностранных дел Великобритании и адвокат Ассанжа не ответили на запрос агентства.

По британским законам, в экстрадиции может быть отказано, если принимающая сторона не гарантирует неприкосновенность жизни выдаваемого человека или в случае политического характера обвинений. Поэтому США могут попытаться добиться экстрадиции, заменив обвинения против Ассанжа в шпионаже на менее тяжкую статью, которая не предусматривает смертную казнь, указывает профессор юридического факультета университета Вирджинии Эшли Дикс.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет