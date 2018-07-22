СМИ сообщили о скорой выдаче Эквадором Ассанжа

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The Washington Post узнала имя поддерживавшего Бутину российского бизнесмена

Задержанная в США россиянка Мария Бутина получала финансовую поддержку от российского миллиардера Константина Николаева, у которого есть бизнес-интересы в США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По словам собеседников издания, Бутина рассказала разведывательному комитету сената, что Николаев финансировал группу в поддержку легализации оружия, которую она возглавляла. Пресс-секретарь Николаева подтвердил, что бизнесмен поддерживал контакт с Бутиной в период с 2012 по 2014 г., но отвечать на вопрос о материальной поддержке не стал.

Состояние Николаева, по данным Forbes, составляет $1,2 млрд, он занимает 1999-е место в списке миллиардеров. Бизнесмен и его партнеры Никита Мишин и Андрей Филатов владеют 34% акций компании Globaltrans, крупнейшего в России частного оператора железнодорожного транспорта. В декабре 2017 г. они продали свои доли в глобальных портах, уйдя из портового бизнеса. Кроме того, Николаев является одним из соучредителей московской школы управления «Сколково». В США он входит в совет директоров компании American Ethane и инвестирует в стартапы в Кремниевой долине.

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Связи Николаева с российскими властями «нельзя охарактеризовать как глубокие», отметил его представитель. С Трампом Николаев никогда не встречался, добавил он. Однако, по словам двух источников издания, бизнесмена видели в Trump International Hotel в Вашингтоне во время инаугурации президента США.

Другой собеседник рассказал журналистам, что сын Николаева Андрей, который учится в США, участвовал в кампании в поддержку Трампа в 2016 г. «Как и многие другие молодые люди, обучающиеся в США, Андрей вызвался раздавать листовки ради опыта», — прокомментировал пресс-секретарь эту информацию.

О задержании Бутиной стало известно в понедельник, 16 июля. Она обвиняется по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Бутиной грозит до 10 лет тюрьмы, она вину не признает.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, сообщили Reuters и The Washington Post.

Федеральный окружный суд Вашингтона в среду принял решение оставить россиянку под арестом до начала судебного разбирательства, посчитав, что она может совершить побег из страны, если ее отпустят под залог.

Следствие полагает, что Бутина поддерживает контакты с российской разведкой. Кроме того, в ее электронной почте сохранились контакты с неким бизнесменом, который фигурирует в материалах дела как «спонсор». Его имя не называлось, отмечалось только, что это «известный российский бизнесмен с глубокими связями с администрацией президента России».

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