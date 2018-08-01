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Памфилова направит в избирком Петербурга «большой десант»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует провести «серьезную, тщательную работу над ошибками» с комиссией Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», – отметила Памфилова (цитаты по «Интерфаксу»). Курировать поездку будет зампред ЦИК Николай Булаев.

Памфилова неоднократно критиковала работу петербургского избиркома по итогам президентских выборов. Его руководитель Виктор Панкевич ушел в отставку после выездной проверки ЦИК. На его место был утвержден предложенный Москвой Виктор Миненко.

Материалы о нарушениях в комиссии Петербурга были направлены правоохранительные органы. «Те факты, которые, как мы считаем, должны иметь должную административную и уголовную оценку, мы все их передали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Насколько я знаю, сейчас материал находится в МВД Санкт-Петербурга, поэтому проверки идут», – указала Памфилова.

ЦИК обещала уделить особое внимание информации о принуждении граждан Петербурга к явке на участки и использовании системы «Мобильный избиратель» для искусственного повышения явки.

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