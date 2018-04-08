Санкт-Петербург стал самой аномальной территорией на выборах президента

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Наблюдатели в Санкт-Петербурге сообщали о многочисленных случаях, когда избиратели не находили себя в списках Петр Ковалев/ТАСС

Технология «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать по месту пребывания, могла быть использована для искусственного повышения явки, а главным возможным бенефициаром работавшие на выборах политтехнологи называют Санкт-Петербург. По информации движения «Голос», обобщившего данные участковых избирательных комиссий (УИК), в Петербурге, где 3,6 млн избирателей, в упрощенном порядке (за пять и более дней до голосования) открепились 418 747 человек, а прикрепились – 316 143.

Для сравнения: в Москве прикрепившихся было 696 654, открепившихся – 521 590. «Петербург в самом конце списка по балансу прикрепившихся и открепившихся. Получается, что Петербург – самый депрессивный регион в стране», – говорит Лев Крыленков из «Наблюдателей Санкт-Петербурга». В недавнем докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ) упоминалась публикация на telegram-канале «Политалтай», где говорилось о большом числе петербуржцев, прикрепившихся к Алтайскому краю, и было высказано предположение, что многих просто «отписали без их ведома в другие регионы, чтобы повысить показатель явки». По оценкам политтехнологов, за счет этого явка в городе могла вырасти на 10% (официально она составила 63,9%).

В списках не значились

На 1 января 2018 г. в Петербурге было 3,817 млн избирателей, к утру 18 марта – 3,519 млн. Отток за счет открепления составил около 100 000, так что остальная убыль – это, видимо, результат предвыборной чистки списков, о которой отчитывался Центризбирком.

В результате наблюдатели в Петербурге сообщали о многочисленных случаях, когда избиратели не находили себя в списках. Среди них оказалась даже мать кандидата в президенты Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова. Аналогичные сообщения приходили и на «Карту нарушений» «Голоса». Например, член УИК № 1492 сообщил, что к 14.00 на участке было выдано 753 бюллетеня, из них около 70 – тем, кто приписан к участку, но не значится в книге избирателей. «Не исключено, что была негласная команда выписывать людей, которые могли не прийти на участки. Расчеты косвенные, но по ним выходит, что большая часть заявлений на открепление была сфальсифицирована», – говорит Крыленков. А эксперт КГИ Аркадий Любарев отмечает аномально высокую явку среди прикрепившихся в Петербурге – 99,7% при 85,9% в среднем по России.