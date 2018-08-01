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СМИ сообщили о похищении и пытках погибших в ЦАР российских журналистов

Погибших в ЦАР (Центральноафриканская республика) Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили и допрашивали перед смертью. Об этом сообщает местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на источники.

Издание также опубликовало фотографию тел двоих погибших. На ней – Расторгуев и Джемаль, подтвердил The Bell главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин.

По данным Palmares Centrafrique, журналистов похитили повстанцы из отряда одного из лидеров группировки «Селека» Нуреддина Адама. Они контролируют окрестности города Декоа, уточняет издание. Декоа находится недалеко от Сибю, где погибли россияне.

Ранее выживший водитель, перевозивший Джемаля, Расторгуева и Радченко, рассказал другую версию событий. По его словам, на машину напали люди в чалмах из засады, а российские журналисты погибли на месте. Коняхин упоминал, что «не очень» верит в это.

Об убийстве Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР стало известно во вторник, 31 июля. Они снимали фильм для ЦУР Михаила Ходорковского о работе ЧВК «Вагнера» в ЦАР.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка.ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.