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Суд отклонил первую жалобу от компании, пострадавшей при блокировке Telegram

Таганский суд Москвы отказал ООО «Живая фотография» в удовлетворении иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, передает корреспондент «Ведомостей». Истец требовал признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке принадлежащего ему сайта, и обязать ответчиков восстановить доступ.

«Живой фотографии» принадлежит сайт posterslegends.com. Он создан для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был заблокирован 19 апреля – через три дня после того, как Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Со стороны истца, у которого оказался заблокирован сайт, никаких нарушений не было.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, доступ к posterslegends.com заблокировали по решению Генпрокуратуры от 16 апреля. При этом сама Генпрокуратура заявила, что в этом документе не было требования блокировать IP-адреса истца: речь шла только об ограничении доступа к аккаунтам, которые пропагандировали деятельность запрещенных в России организаций, и сервисам, рассказывающим о способах обхода блокировки. Об этом говорилось в документе, ранее поступившем в суд из Генпрокуратуры. Если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил полномочия, заявлял «Ведомостям» адвокат, представляющий в суде интересы «Живой фотографии».

В свою очередь представители Роскомнадзора в суде в понедельник заявили, что служба действовала в пределах своих полномочий. Так как Telegram быстро меняет ip-адреса, то Роскомнадзор вынужденно блокировал целую подсеть - определенный диапазон адресов, вычисляющихся автоматически, а сайт posterslegends.com просто попал «в этот диапазон адресов», объяснял представитель Роскомнадзора. По мнению службы, ответственности за последствия Роскомнадзор не несет.

Роскомнадзор в суде также пояснил, что у блокировки доступа к Telegram было сразу два основания: поручение Генпрокуратуры о запрете доступа к экстремистским ресурсам и решение Таганского суда о блокировке мессенджера. Но реестр ресурсов, доступ к которым запрещен, так устроен, что там можно указать только одну причину блокировки, поэтому там значится требование Генпрокуратуры, объяснил представитель Роскомнадзора.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram