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Роскомнадзор ответил на статью о превышении полномочий во время охоты на Telegram

Документы Генпрокуратуры и Роскомнадзора, представленные в суде по иску компании «Живая фотография», были трактованы некорректно и произвольно, заявила ТАСС пресс-служба Роскомнадзора, комментируя материал «Ведомостей».

«Утверждения, допущенные в статье "Ведомостей", не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств. Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора», – цитирует агентство представителя пресс-службы.

О том, что Генпрокуратура не давала санкции на блокировку миллионов IP-адресов во время борьбы с мессенджером Telegram, а Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, «Ведомости» написали 6 августа, ссылаясь на поступившее в Таганский суд Москвы возражение Генпрокуратуры на иск компании «Живая фотография». Представитель Роскомнадзора не стал отвечать на вопросы «Ведомостей» об иске, заявив, что позиция ведомства будет изложена в суде.

ООО «Живая фотография» владеет сайтом posterslegends.com, созданным для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был заблокирован 19 апреля – через три дня после того, как Роскомнадзор по решению суда начал блокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. «Живая фотография» подала административный иск, потребовав признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке сайта, и обязать его восстановить доступ. Ответчиками по иску она назвала Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, доступ к сайту posterslegends.com был заблокирован на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля. В свою очередь прокуратура заявила, что в этом документе не говорилось о блокировке IP-адреса истца, а шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам, пропагандирующим деятельность запрещенных в России организаций, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. Это указано в поступившем в суд документе, который подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным. Так Генпрокуратура объясняет, что не может быть ответчиком по данному иску.

Если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил полномочия, говорил «Ведомостям» адвокат «Юков и партнеры» Данил Бухарин, представляющий в суде «Живую фотографию».

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram