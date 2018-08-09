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Суд приговорил к пожизненному заключению четырех участников банды GTA

Московский областной суд приговорил четырех участников так называемой банды GTA Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы. Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии. Они признаны виновными в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном обороте и изготовлении оружия.

Расследование в отношении пятерых участников банды продолжается. Двое из них задержаны, трое находятся в международном розыске.

По данным следствия, банда GTA была создана в Московской области в 2012 г. Ибайдуллом Субхановым. Он привлек в нее уроженцев азиатских республик – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Пятеро членов банды являлись натурализованными гражданами России. Субханов был убит в ноябре 2014 г. в результате операции спецслужб.

Участники банды совершали нападения на водителей, поджидая в засаде у дороги. Они выкладывали на трассу шипы, а после того как автомобиль останавливался с пробитой шиной, расстреливали водителя и пассажиров. Также банда совершала нападения на водителей машин, стоявших в ночное время в безлюдных местах. Как отмечает следствие, преступники не гнушались ничем и забирали даже вещи погибших. Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участниками банды совершено 16 нападений и 17 убийств, а также ранены 5 человек.

Как отмечает Следственный комитет, все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации, вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Также многие из них имели семьи. «Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время», – отмечает следствие.

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