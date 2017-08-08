После стрельбы в Мособлсуде из полиции уволен командир роты охраны

Командир отдельной роты охраны и конвоирования и замкомандира взвода ГУ МВД по Московской области уволены из полиции. Это решение принято после служебной проверки после нападения на конвой подсудимых в Мособлсуде, сообщила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк. Они уволены за допущенные нарушения.

1 августа пять подсудимых по делу так называемой «банды GTA» в лифте в здании Мособлсуда напали на конвоировавших их мужчину и женщину, избили их, завладели их оружием и попытались бежать. На помощь конвоирам прибыло подкрепление. На третьем этаже здания Мособлсуда произошла перестрелка подсудимых и бойцов ОМОНа Росгвардии. В результате напавших «нейтрализовали». Это сделали сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа, которые привезли в Мособлсуд подозреваемого в совершении еще одного тяжкого преступления, фигуранта другого дела. Информацию о нападении они получили около 14.09 мск, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии. Бойцы решили помочь задержать нападавших. Основная группа омоновцев засела на втором этаже здания суда, «как более вероятном для побега», сказал собеседник ТАСС. По его словам, вторая группа расположилась на третьем этаже, именно здесь преступники выскочили из лифта и открыли огонь по правоохранителям. Трое напавших были убиты, двое - ранены и задержаны.

2 августа директор Росгвардии заявил, что конвоиры фигурантов дела «банды GTA» нарушили все инструкции от «а» до «я». В частности, на каждого подсудимого должно было быть по два конвоира, наручники на них должны были быть надеты сзади, перевозить их в лифте было нельзя.

8 августа на заседание в Мособлсуд четверых подсудимых по делу «банды GTA» доставили в суд восемь конвоиров, сообщает «Интерфакс». Охранники в бронежилетах и вооружены автоматами, их сопровождает собака. Судья Наталья Валикова решила отложить процесс до 22 августа, пока не прояснится судьба остальных фигурантов дела, в том числе участников нападения на конвоиров. Как передает агентство «Москва», она сказала, что суд еще не получил свидетельства о смерти трех обвиняемых, также неизвестно, когда поправятся раненые. Проводить заседание без всех участников процесса она отказалась.