РЕН ТВ опубликовал видео перестрелки в Мособлсуде

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камеры наблюдения в Мособлсуде, где члены «банды GTA» совершили попытку побега и были нейтрализованы полицейскими. На кадрах видно, как они врываются в зал заседаний, полицейские заняли позиции и открыли огонь.

Перестрелка в Мособлсуде произошла в среду. Пятеро членов «банды GTA», обвиняемые в убийстве 17 человек, напали на своих конвоиров, которые сопровождали их в зал суда, отобрали у них оружие. Трое преступников были ликвидированы на месте, еще один позже скончался в больнице. Трое полицейских получили ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям, проводится проверка действий конвоя. Ответственного за конвоирование «банды GTA» могут привлечь за то, что не было применено усиление конвоя.