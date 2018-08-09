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ЦИК получил три новые заявки на референдум по пенсионному возрасту

В Центризбирком поступили три новые заявки о проведении референдума о повышении пенсионного возраста, сообщил журналистам член ЦИК Василий Лихачев (его слова передал «Интерфакс»). Это же следует из анонса заседания комиссии, которое состоится в пятницу.

ЦИК в среду одобрил вопросы сразу трех инициативных групп для референдума со схожими формулировками. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

В одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме. Таким образом, конкуренция групп может сорвать проведение референдума. Однако вероятность того, что референдум все же состоится, есть, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Но организационно это очень сложная задача, которую после принятия новой Конституции России никто еще в стране не решал», – указывал политолог Евгений Минченко.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что всего в комиссию поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по референдуму о пенсионном возрасте.

В июле Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста