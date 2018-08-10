Памфилова призвала «не плодить» схожие вопросы для пенсионных референдумов
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в пятницу обратилась к инициаторам референдумов по повышению пенсионного возраста с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы», передает корреспондент «Ведомостей». Чем больше создается инициативных групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила Памфилова.
По ее словам, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп о проведении референдума. Памфилова выразила надежду на то, что ЦИК в пятницу в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой идеи.
На заседании в пятницу ЦИК планирует одобрить две заявки на референдум. Региональная подгруппа из Вологодской области предлагает вынести на всенародное голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»
Подгруппа из Нижегородской области предлагает такой вопрос: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»
До этого, 8 августа, ЦИК одобрил вопросы для референдума сразу трех инициативных групп – из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Все они предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.
Инициативная группа из Москвы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, предлагает такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?»
В Подмосковье одним из инициаторов проведения референдума стал Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. Эта группа хочет вынести вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
Инициативная группа из Алтайского края предлагает вопрос, который с помощью ЦИК подготовила КПРФ (первую формулировку коммунистов Центризбирком признал не соответствующей законодательству): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?»
Инициативные группы, вопросы от которых одобрил ЦИК, еще должны получить регистрацию в региональном избиркоме и за два месяца провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек как минимум в 43 российских регионах. После этого они могут подать в Центризбирком документы на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации группа за 45 дней должна собрать не менее 2 млн подписей только в тех регионах, где зарегистрированы подгруппы. На один регион может приходиться не более 50 000 подписей.