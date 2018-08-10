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Центризбирком готов одобрить еще две заявки на пенсионный референдум

Центризбирком (ЦИК) планирует одобрить еще две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста, следует из проектов решений, подготовленных к сегодняшнему заседанию.

Региональная подгруппа инициативной группы, подавшей 8 августа ходатайство о регистрации в избирком Вологодской области, сформулировала вопрос следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Блогер и индивидуальный предприниматель из Вологодской области Сергей Михайлов говорит, что их инициативная подгруппа состоит «из разных слоев населения» и готова объединяться с другими инициативами. «Мы не видим в этом деле политической подоплеки и действуем исключительно в своих интересах», заявил он.

Подгруппа, подавшая 7 августа заявку в избирком Нижегородской области, предлагает следующую формулировку: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Эту подгруппу возглавил директор нижегородского музея трезвости Алексей Якимов. По его словам, в ней не участвуют партии и инициаторы готовы к самому широкому сотрудничеству.

Обе формулировки соответствуют требованиям законодательства, считает ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к инициаторам референдумов с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы». Чем больше групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила она. По словам Памфиловой, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп. Она надеется, что ЦИК в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой инициативы.

ЦИК в среду одобрил вопросы трех первых инициативных групп. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.

Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.

Поскольку в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме, конкуренция групп может сорвать проведение референдума.