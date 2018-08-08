ЦИК одобрил сразу три предложенных для пенсионного референдума вопроса
Центризбирком на заседании в среду одобрил три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент «Ведомостей».
Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
«Конкуренция - великая вещь, флаг вам в руки», - напутствовала Свиридова председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
До сих пор не было известно, кто в Подмосковье выходит с инициативой проведения референдума о повышении пенсионного возраста. В среду выяснилось, что инициаторами стали Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Семенова рассказала, что она представляет всероссийское объединение организаций по работе с многодетными семьями, в нее входит 46 региональных организаций. «Вопрос повышения пенсионного возраста является очень болезненным для нас, поэтому на общем собрании было принято решение вынести его на референдум», - объяснила она.
Последним на заседании одобрили формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае. Она предлагает вопрос, который подготовила КПРФ с помощью ЦИК: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».
Всего в ЦИК, по словам Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила председатель Центризбиркома.
Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума. Регистрация в одном регионе двух инициативных групп с одинаковым по смыслу вопросом не допускается.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин