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Песков уточнил заявление МИДа о подготовке ответа на новые санкции США

Президент России Владимир Путин пока не давал поручений выработать ответные меры на новые санкции США, поскольку последние еще не были введены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается каких-то поручений, то, конечно, пока не давал, потому что пока был анонс неких новых санкций, была информация о том, что пакет готовится и уже подготовлен, но они пока не введены. И, конечно, не имея точной информации о том, какие очередные рестрикции придумал Вашингтон, говорить о каких-то ответах было бы, наверное, некорректно», – пояснил представитель Кремля.

Ранее представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. В заявлении Захаровой речь шла о том, что «чаще всего в таких ситуациях основополагающим является принцип взаимности, принцип зеркальности», пояснил Песков.

На прошлой неделе госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения финансовых операций, а также запрет на экспорт товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.

Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.