Политика

Новости

Суд освободил из-под ареста бывшего президента Армении

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента страны Роберта Кочаряна (занимал этот пост в 1998-2008 гг.) о его освобождении из-под ареста, передает «Интерфакс».

Суд постановил отменить решение ереванского суда первой инстанции и отпустил экс-президента под подписку о невыезде в связи с тем, что Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью, пояснил журналистам адвокат экс-президента Рубен Саакян.

Кочарян был помещен под арест на два месяца с 28 июля решением суда по ходатайству Специальной следственной службы Армении. Правоохранительные органы обвинили его в свержении конституционного строя в 2008 г. Это был первый на постсоветском пространстве прецедент реального привлечения к ответственности бывшего главы государства.

1 марта 2008 г. участники массовой акции против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны силами правопорядка. В результате этого погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер Армении Никол Пашинян в 2008 г. был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. По обвинению в организации массовых беспорядков в январе 2010 г. Пашинян был осужден на сем лет, а в мае 2011 г. вышел по амнистии. В мае 2018 г. Пашинян на волне массовых акций против избрания премьером Саргсяна занял его место. Лидер оппозиции после избрания председателем правительства заявил о необходимости раскрыть «дело 1 марта».

В Армении новым премьером стал кандидат от оппозиции. Как это произошло?