Зачем арестовали Роберта Кочаряна
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Предварительный арест бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиненного в преступлениях 10-летней давности, не только отражает хитросплетения внутриполитической борьбы в Армении, способные повлиять на отношения между Ереваном и Москвой. Это еще и первый на постсоветском пространстве прецедент реального привлечения к ответственности бывшего главы государства.
В пятницу суд в Ереване арестовал на два месяца Роберта Кочаряна, которого обвиняют в насильственном изменении конституционного строя, – так нынешние власти трактуют жестокий разгон в мае 2008 г. сторонников Левона Тер-Петросяна, протестовавших против результатов выборов, на которых победил Серж Саргсян. Тогда погибло 10 человек, 200 были ранены. Еще один фигурант дела, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, командовавший тогда ереванским гарнизоном, отпущен под залог.
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