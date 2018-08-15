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Ученые попросили Путина отпустить из СИЗО сотрудника ЦНИИмаш

Санкт-Петербургский Союз ученых направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с обвиненным в госизмене научным сотрудником ЦНИИмаш Виктором Кудрявцевым. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Авторы открытого письма указывают, что 74-летний ученый страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, перенес инфаркт и болен сахарным диабетом второго типа. Он содержится в СИЗО в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни», отмечают авторы. Они просят президента «использовать авторитет», чтобы ученому до суда изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

Ранее сын Кудрявцева рассказывал, что отец из-за диабета не может есть тюремную пищу, а адвокат жаловался, что администрация СИЗО отказывается передать ученому необходимые лекарства.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему известно про обращение ученых из СМИ, однако о получении письма непосредственно администрацией президента он не в курсе.

Кудрявцев был задержан ФСБ 20 июля и с тех пор находится в СИЗО «Лефортово». Ему предъявлено обвинение в госизмене. По версии следствия, Кудрявцев передал через открытую переписку бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретные сведения о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. Путин представлял это вооружение в своем послании Федеральному собранию. Спецслужба считает, что научная переписка ученого была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, указывает «Коммерсантъ».

Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивал на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям. Источники «Коммерсанта» в спецслужбах в свою очередь говорили, что авторитет Кудрявцев среди коллег позволял ему получать секретные данные без специального допуска. Защита ученого полагает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США.

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