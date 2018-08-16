Обвинение потребовало для Януковича 15 лет тюрьмы
Главная военная прокуратура Украины потребовала назначить экс-президенту страны Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает «Интерфакс-Украина».
Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло гибель людей.
В ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицейскими. Частные адвокаты экс-президента выступали против перехода процесса к стадии прений, заявив, что опрошены не все свидетели защиты. Однако суд не принял их возражения. В знак протеста адвокаты покинули зал заседаний. Вместо них Януковичу был назначен бесплатный государственный защитник. Сам экс-президент отказался от его услуг, но суд отклонил это ходатайство.
Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. 22 февраля того же года Верховная рада одобрила постановление, в котором говорилось, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн