МВД раскрыло схему обналички более 1 млрд рублей

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Власти Москвы изменили решение по заявке сторонников Навального на митинг

Власти Москвы рассмотрят заявку сторонников политика Алексея Навального о проведении акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова.

Ранее Черников заявлял, что поскольку заявка подана раньше оговоренного законом срока, она не будет рассмотрена. Теперь, «после консультаций в департаменте, было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами», сказал Черников: «Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов».

Сторонники Навального намерены провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. В Москве акция планируется на Тверской улице, в заявке указана численность участников до 30 000 человек.

В департаменте региональной безопасности отметили, что 8-9 сентября предварительно запланировано проведение в Москве более 500 торжественных и праздничных мероприятий, в том числе на Тверской улице.