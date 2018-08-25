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МВД раскрыло схему обналички более 1 млрд рублей

Ведомости
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Сотрудники московской полиции пресекли деятельность организованной группы, которая незаконно обналичила более 1 млрд руб., сообщает МВД. Четверо подозреваемых задержаны.

По данным полиции, злоумышленники проводили незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 г. В выводе денег из легального оборота участвовали более 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9-15%. В результате нелегальный доход составил 300 млн руб.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полиция провела обыски по местам жительства и работы четверых подозреваемых. Двое из них решением суда отправлены под домашний арест, двое - находятся под подпиской о невыезде. МВД продолжает расследование для установления всех участников группы.

Политика
Новости

Власти Москвы изменили решение по заявке сторонников Навального на митинг

Ведомости
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Власти Москвы рассмотрят заявку сторонников политика Алексея Навального о проведении акции против пенсионной реформы 9 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова.

Ранее Черников заявлял, что поскольку заявка подана раньше оговоренного законом срока, она не будет рассмотрена. Теперь, «после консультаций в департаменте, было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами», сказал Черников: «Мы более внимательно рассмотрели заявку и коллегиально приняли решение, что мы принимаем заявку организаторов».

Сторонники Навального намерены провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования 9 сентября. В Москве акция планируется на Тверской улице, в заявке указана численность участников до 30 000 человек.

В департаменте региональной безопасности отметили, что 8-9 сентября предварительно запланировано проведение в Москве более 500 торжественных и праздничных мероприятий, в том числе на Тверской улице.

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Политика
Новости

Минобороны предупредило о готовящейся инсценировке химатаки в Сирии

Ведомости
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Боевики в сирийской провинции Идлиб готовят инсценировку применения властями химического оружия против гражданского населения, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Реализация при активном участии британских спецслужб данной провокации должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии», - сказал Конашенков.

По его данным, с этой целью в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре передислоцирован американский стратегический бомбардировщик В-1В с 24 крылатыми ракетами «воздух - земля» AGM-158 JASSM.

Косвенным подтверждением подготовки США вместе с союзниками авиаудара служат сделанные в среду «ничем не обоснованные заявления ряда высших представителей США, Великобритании и Франции о намерении "самым решительным образом" ответить на "применение химического оружия" сирийским правительством», сказал Конашенков.

По данным Минобороны, готовит провокацию запрещенная в России террористическая группировка »Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джабхат Ан-Нусра»). Для инсценировки химатаки боевики доставили восемь емкостей с хлором, которые после передачи боевикам запрещенной группировки »Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами» вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от района Джиср Эш-Шугур. По словам Конашенкова, в этот район прибыла группа подготовленных боевиков, прошедшая обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок», - сказал генерал.

В ночь с 13 на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудар по государственным объектам Сирии, которые, по данным союзников, связаны с производством химического оружия.

Технологии
Новости

Абрамович сократил свою долю в «Первом канале»

Ведомости
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Миллиардер Роман Абрамович уменьшил свою долю в «Первом канале» на 4% до 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Алексея Павлова.

Абрамович, получивший в мае гражданство Израиля, был вынужден снизить долю из-за закона о СМИ – он запрещает иностранцам и лицам с двойным гражданством иметь в собственности более 20% компании - учредителя российского СМИ. Через ООО «ОРТ-КБ» бизнесмену принадлежали 24% АО «Первый канал».

Покупателем 4% канала должен был выступить один из действующих акционеров компании, наиболее вероятно – Национальная медиа группа (НМГ), сообщали источники РБК.

В 2010 г. Абрамович продал НМГ 25% «Первого канала» за $145 млн (в этом случае весь канал стоил на тот момент $580 млн). Сейчас стоимость канала намного ниже, потому покупка 4% вещателя должна была быть дешевле, говорил источник РБК, близкий к одному из акционеров «Первого канала».

«Первый канал» на 51% принадлежит государству (38,9% владеет Росимущество, 9,1% – у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% – у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино»). НМГ через ООО «Растрком-2002» до сделки принадлежало 25% телевещателя.

Политика
Новости

Адвокат Бутиной подал прошение о ее переводе под домашний арест

Ведомости
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Защита арестованной в США россиянки Марии Бутиной подала в федеральный окружной суд Вашингтона прошение о ее переводе под домашний арест до начала судебного процесса, передает ТАСС со ссылкой на копию документа.

«Мария Бутина просит суд изучить и изменить нынешний... ордер о содержании под стражей, чтобы позволить освободить ее», – говорится в ходатайстве, поданном адвокатом Бутиной Робертом Дрисколлом. По его мнению, местонахождение Бутиной можно отслеживать при помощи электронных средств.

Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

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Технологии
Новости

Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla

Ведомости
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Apple приняла на работу десятки бывших сотрудников Tesla с конца 2017 г., передает CNBC со ссылкой на работников Tesla и данные соцсети LinkedIn.

В 2018 г. Apple наняла не менее 46 экс-сотрудников производителя электромобилей. Речь идет об инженерах-технологах, программистах, специалистах по безопасности и по продажам. В частности, на работу в Apple перешел бывший старший вице-президент Tesla Дуг Филд, отвечавший за разработку электромобилей.

Новые сотрудники Apple будут задействованы в реализации проекта создания самоуправляемого автомобиля Titan, разработке программного обеспечения (ПО), дисплеев, аккумуляторов и другой продукции.

Источники CNBC рассказали, что зарплата технических специалистов и инженеров по ПО в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla. «Мы желаем им всего хорошего. Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому они могут позволить себе платить больше», – прокомментировал ситуацию представитель Tesla. Он опроверг информацию о том, что в этом году в Apple из Tesla перешло больше сотрудников, чем в предыдущие годы.

В августе капитализация Apple превысила $1 трлн. «Мы расширяем охват на развивающихся рынках, видим сильный, двузначный рост выручки и добились огромного прогресса на пути к нашей цели значительно увеличить бизнес услуг», – говорил в начале августа гендиректор Apple Тим Кук.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Вильнюсе открыли сквер имени Бориса Немцова

Ведомости
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В Вильнюсе перед зданием российского посольства открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова, передает Delfi.

В торжественной церемонии участвовали министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза, член городского совета Санкт-Петербурга Борис Вишневский, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и дочь погибшего политика Жанна Немцова.

Городской совет Вильнюса в мае принял решение назвать в городе сквер именем Немцова.

«Вильнюс стал вторым городом, где увековечена память об убитом более трех лет назад российском оппозиционере», – пишет издание. В Вашингтоне 27 февраля состоялась торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в США в честь Немцова. Законопроект о переименовании площади был одобрен городским советом Вашингтона 9 января.

Немцова застрелили 27 февраля 2015 г. в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. Присяжные признали виновными по делу пятерых подсудимых – заместителя командира батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, его родственника Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. В июне 2017 г. суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Как выглядит площадь Немцова в Вашингтоне

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Финансы
Новости

В Москве произошло возгорание в главном здании Центробанка

Ведомости
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В Москве горит главное здание Центробанка на Неглинной улице, 12. Соответствующие сообщения с фотографиями появились в соцсетях.

В пресс-службе ЦБ «Ведомостям» подтвердили, что горит главное здание на Неглинной улице. Это локальное возгорание, никто не пострадал, сказал представитель ЦБ. Он добавил, что по состоянию на 20.50 тушение продолжается, причины пожара устанавливаются.

Очаг возгорания находится на четвертом этаже, по данным «РИА Новости». Агентство уточняет, что площадь возгорания – 30 кв. м.

Движение по Неглинной улице перекрыто, передает ТАСС. Тем не менее пожарным сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей, добавляет агентство.

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на МЧС, что к 20.57 мск пожар был потушен. Возгорание происходило в одном из кабинетов на пятом этаже, уточняет ТАСС.

Пожар в главном здании Центробанка

Бизнес
Новости

«Победа» и Utair наймут иностранных пилотов

Ведомости
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Росавиация получила заявки от авиакомпаний «Победа» и «Россия» (входят в группу компаний «Аэрофлот»), а также Utair на прием иностранных пилотов. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Сейчас нераспределенная квота на иностранных пилотов составляет 377 человек, уточняет Росавиация.

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает иностранным летчикам работать в России, в апреле 2014 г. Его приняли для ликвидации дефицита командиров гражданских воздушных судов, который возник из-за увеличения количества воздушных перевозок. Перевозчики смогут принять на работу по 200 иностранцев ежегодно, сообщал тогда ТАСС.

Первый набор иностранных летчиков крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» провел тогда же – в 2014 г. Конкурс на место превысил 10 человек, рассказывал «Ведомостям» близкий к авиакомпании человек: перевозчик получил более 750 резюме, из них отобрал 250 претендентов подходящего возраста «с лучшим послужным списком».

В прошлом году «Аэрофлот» жаловался на дефицит пилотов. Из-за этого авиаперевозчик повысил пилотам зарплату: командиры воздушного судна стали получать 650 000 руб. в месяц. Кроме того, компания объявляла о наборе военных пилотов, которых готова переучивать для полетов на гражданских самолетах.

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Финансы
Новости

Правительство выдвинуло девять кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выдвижении девяти кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Промсвязьбанка. Копия документа опубликована на сайте правительства.

Согласно распоряжению, в наблюдательный совет банка были предложены кандидатуры первого зампредседателя правительства Антона Силуанова, руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, первого замминистра финансов Леонида Горнина, замминистра обороны Алексея Криворучко и Татьяны Шевцовой, первого зампредседателя коллегии военно-промышленной комиссии Сергея Куликова, а также замминистра финансов Алексея Моисеева. В набсовет также выдвинуты замминистра промышленности Олег Рязанцев и руководитель временной администрации уполномоченного банка управления временных администраций «УК Фонда консолидации банковского сектора» Петр Фрадков.

В состав ревизионной комиссии предложено включить замруководителя Федерального казначейства Эли Исаева, начальника отдела управления Росимущества Матвея Гегешко, начальника отдела департамента Минфина Захара Сабанцева.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в середине декабря прошлого года. Бывший председатель правления и совладелец банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» заявлял о несогласии с решением регулятора. Представитель банкира объяснял, что банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность ЦБ, без решения суда, только на основании актов регулятора. По мнению Ананьева, это нарушает статьи Конституции.

После завершения процедуры санации правительство собирается на базе Промсвязьбанка создать специализированный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Политика
Новости

СКР возбудил новое дело после избиения заключенных в ярославской колонии

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств в исправительной колонии № 1, расположенной в Ярославле. Об этом говорится на сайте ведомства.

«23 августа 2018 г. в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избивают заключенных. При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности», - отметили в СКР.

Ранее на основании этого видео уже было возбуждено уголовное дело. «Для наиболее полного и объективного расследования» оно было передано в центральный аппарат СКР. Теперь Следственный комитет объединил эти дела в одно производство, уточняется в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного в июле по факту избиения сотрудниками ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, продолжается. Фигурантами дела являются 12 сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, напоминает СКР.

По информации следствия, в прошлом году между Макаровым и одним из инспекторов колонии произошел словесный конфликт. После этого группа сотрудников ФСИН применила физическое насилие к заключенному. В качестве меры наказания за оскорбление сотрудника колонии и за многочисленные нарушения содержания Макарова избили. «Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары», - отмечается в сообщении.

СКР возбудил дело по факту избиения Макарова после того, как «Новая газета» опубликовала соответствующий видеоролик. На нем мужчины в серой камуфляжной форме по очереди избивают и обливают водой человека, привязанного к столу. Приблизительно год назад осужденный пожаловался на пытки, которым его подвергали сотрудники колонии, писала «Новая газета». Его адвокат подавала соответствующие заявления во ФСИН, СКР и прокуратуру. Она также обратилась в ЕСПЧ. ФСИН провела внутреннюю проверку по жалобе Макарова. В ходе проверки информация об избиении Макарова якобы не подтвердилась. Проводивший проверку следователь не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.

Адвокат Макарова 11 августа сообщила, что следствие официально признало избитого в ярославской колонии заключенного Макарова потерпевшим по уголовному делу и предоставило ему госзащиту. Какие именно меры защиты будут предприняты, юрист не уточнила.

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Бизнес
Новости

Минтранс назвал сумму возможной компенсации пассажиру за овербукинг

Ведомости
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Размер компенсации пассажиру за овербукинг может составить от 8000 до 22 000 руб., передает ТАСС со ссылкой на заявление замминистра транспорта Александра Юрчика. По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены. «Мы будем основываться на европейском опыте: это примерно от 8000 до 22 000 руб. в зависимости от дальности маршрута, срока задержки рейса», - уточнил он.

По его словам, Минтранс исключает возможность легализации овербукинга. Авиакомпании изучили предложения о компенсациях, добавил он. «Они, конечно, без энтузиазма, но с пониманием воспринимают», - сказал замминистра.

В начале августа Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Штрафы пойдут в пользу пассажира, а не государства, поясняли тогда в пресс-службе министерства. Речь идет о случаях «намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», отмечали в ведомстве. На тот момент с размером штрафа ведомство еще не определилось. Однако ведомство заявляло, что размер компенсации должен соответствовать мировой практике и «российским реалиям».

В июле министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что Минтранс предпринимает вторую попытку легализовать овербукинг из-за участившихся жалоб пассажиров на отсутствие компенсаций за перепродажу мест в самолете.

В 2015 г. Минтранс разработал законопроект, согласно которому перевозчики наделялись правом реализовывать больше билетов на рейс, чем кресел в самолете, т. е. применять перебронирование (овербукинг). Законопроект должен был пройти стадию публичного обсуждения. О размерах компенсации в документе речь не шла. Работа над законопроектом была приостановлена из-за широкого общественного резонанса.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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