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Навального доставили из травмпункта обратно в отдел полиции

Врачи осмотрели политика Алексея Навального в московском травмпункте и не нашли у него серьезных травм, после чего он был возвращен в ОВД «Дорогомилово», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила «Медиазоне», что Навального доставили обратно в полицию. Однако ей на данный момент неизвестно, что у Навального с рукой, поскольку к нему до сих пор не пускают защитников.

Навального задержали 25 августа у подъезда его дома без объяснения причин, забрали у него телефон и отвезли в ОВД «Даниловский», а затем увезли из отделения на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца.

По информации Ярмыш, Навального задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть вероятнее всего за прошедшую в январе несогласованную акцию «Забастовка избирателей».

По данным Ярмыш, суд скорее всего состоится в понедельник, а до заседания Навального будут держать в спецприемнике. Ему грозит 30 суток ареста.

9 сентября в единый день голосования Навальный планировал провести всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.