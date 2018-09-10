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WSJ сообщила о готовности Асада применить химоружие в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад дал согласие на химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в провинции Идлиб, пишет газета Thе Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные американских чиновников.

Президент США Дональд Трамп угрожал провести массированную атаку против сирийских правительственных сил, в случае если Асад устроить «резню» в Идлибе, последнем опорном пункте оппозиционных сил, которые Дамаск расценивает как террористов, отмечает WSJ. Однако, по данным собеседников газеты, Трамп не принял окончательного решения, в ответ на какие действия Асада США применят военную силу и будут ли атакованы помогающие Дамаску российские и иранские силы. Белый дом также может отказаться от атаки и вместо этого ввести санкции против сирийских чиновников, указывает издание.

«Мы не говорили, что США будут использовать армию в ответ на наступление [Асада на Идлиб], – сказал WSJ высокопоставленный чиновник американской администрации. – Мы располагаем политическими инструментами, мы располагаем экономическими инструментами. Есть несколько различных вариантов, которые мы могли бы использовать, если бы Асад принял этот безответственный, опасный шаг».

Как сообщает WSJ, американские разведданные свидетельствуют о том, что Асад разрешил военным использовать хлор, однако пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность также применить другое химическое оружие – нервно-паралитический газ зарин. Последний, как утверждали западные страны, уже применялся армией Сирии против оппозиции. В Пентагоне официально отказались комментировать военные планы США, подчеркнув, что использование режимом Асада химического оружия в прошлом «задокументировано» и противоречит региональной стабильности.

Российские и сирийские самолеты в выходные, по сообщениям западных СМИ, совершили новую серию авиаударов по позициям боевиков на юге Идлиба и на севере соседней провинции Хама. Представители сирийской оппозиции заявили, что «самый жестокий» за месяц удар по Идлибу имеет целью убедить их сдаться до начала широкомасштабного наступления, сообщало Reuters. В свою очередь, Минобороны России заявляло, что боевики согласовали план провокации с применением химического оружия в Идлибе, что должно стать поводом для западной коалиции нанести новый удар по сирийским правительственным объектам.

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