Политика / Международные отношения

Россия, Иран и Турция будут добиваться перемирия в сирийском Идлибе

Но это не исключает применения силы к не желающим договариваться боевикам
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Саммит России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии, прошедший в пятницу в Тегеране, завершился подписанием совместной декларации. В центре внимания была судьба провинции Идлиб на границе с Турцией – последнего крупного анклава, подконтрольного вооруженной оппозиции. При этом трехсторонняя встреча неожиданно оказалась открытой: телеканал «Россия 24» вел с нее прямую трансляцию. «Переговоры должны были быть открыты только в объеме вступительных речей, но кто-то – видимо, наши иранские коллеги – принял иное решение», – пояснил «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сначала участники саммита выступили с заявлениями, обозначив свою позицию, а затем провели дискуссию о формулировках декларации. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал упомянуть в ней о том, что стороны хотят установить в Идлибе перемирие. Неизвестно, как будут вести себя террористы ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в России), возразил Владимир Путин, поэтому целесообразнее менее четкая формулировка третьего пункта, где говорится о готовности сторон сотрудничать. В согласованном варианте этого пункта сказано, что стороны «рассмотрели положение в Идлибской зоне деэскалации и решили искать пути урегулирования там в соответствии с вышеуказанными принципами и духом сотрудничества». Все президенты на встрече говорили, что конкретные решения найдут эксперты, в том числе по линии спецслужб и военных ведомств.

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Комментарии  ()
drug.zverey
18:34 09.09.2018
"Договариваться" означает "сдаться" на языке этих трех товарищей.
10
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