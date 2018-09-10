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Володин поддержал проект об отказе депутатов от повышенных пенсий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает законопроект о добровольном отказе парламентариев от повышенный пенсий, сообщает ТАСС. «Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим», – заявил Володин.

Впервые предложение об отмене пенсионных льгот для парламентариев озвучил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в конце августа. Тогда он не упоминал, что эта мера будет носить добровольный характер.

Соответствующие поправки «Единая Россия» внесла в Госдуму в начале сентября. «Каждый должен принять для себя сам, это личный выбор и личная ответственность депутата и сенатора, его отношение к своим избирателям», – сказал тогда Турчак. По его словам, это будет «правильным и справедливым шагом». Кроме того, единороссы предложили направлять в Пенсионный фонд конфискованные по коррупционным делам средства.

На сайте Госдумы говорится, что среднемесячная зарплата депутата в текущем году составляет 399 300 руб. до уплаты подоходного налога. То есть на руки парламентарий получает в среднем 347 400 руб. При наличии стажа работы в нижней палате парламента от 5 до 10 лет пенсия составляет 46 626 руб., а если депутат проработал в Госдуме больше 10 лет, то его пенсия вырастет до 63 581 руб.

По данным Росстата, в прошлом году среднемесячная зарплата россиян составляла 39 085 руб., а средний размер начисленных пенсий – 13 304 руб.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. Предполагалось, что для мужчин он составит 65 лет к 2028 г., для женщин – 63 года к 2034 г. Однако позже президент России Владимир Путин предложил сократить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.

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