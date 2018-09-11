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Песков отказался комментировать сообщение о претензиях Кремля к главе Хакасии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии Виктора Зимина. «Там [в Хакасии] продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов. Поэтому говорить о претензиях здесь совершенно некорректно. Это обычный избирательный процесс», – заявил Песков.

Представитель Кремля также не стал комментировать информацию источников «Ведомостей» о возможности досрочной отставки Зимина, который не смог победить в первом туре губернаторских выборов. Песков сказал, что ему ничего не известно об этом и он не знает источника данной информации.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошел единый день голосования. В четырех регионах ни один из кандидатов на пост губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. Это Приморский и Хабаровский края, Республика Хакасия, а также Владимирская область.

В Хакасии больше соперников набрал коммунист Валентин Коновалов. У него 44,81% голосов. Следом идет кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%. Он занимает пост главы Хакасии с 2009 г.

В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. По его словам, администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: «Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он».

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