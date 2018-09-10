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Четырех губернаторов изберут во втором туре

Губернаторы Приморского и Хабаровского краев, Республики Хакасии, а также Владимирской области будут избираться во втором туре. Ни один из кандидатов в этих регионах на прошедших 9 сентября выборах не набрал более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные Центризбиркома.

По итогам обработки 100% бюллетеней в Приморском крае в первом туре лидирует представитель «Единой России» Андрей Тарасенко (за него проголосовали 46,56% избирателей), на втором месте – коммунист Андрей Ищенко (24,64%).

В Хабаровском крае первое место занял кандидат ЛДПР Сергей Фургал (35,81%), второе – действующий губернатор-единоросс Сергей Шпорт (35,62%).

В Республике Хакасии в первом туре победу одержал представитель КПРФ Валентин Коновалов (44,81%), второе место досталось действующему губернатору от «Единой России» Виктору Зимину (32,42%).

Во Владимирской области действующий губернатор-единоросс Светлана Орлова обошла кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина (36,42% и 31,19% соответственно).