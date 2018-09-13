Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом рассказал председатель комитета Василий Пискарев, передает «РИА Новости».
«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», – сказал Пискарев. Он напомнил, что проект ранее не поддержали правительство и Верховный суд.
Депутаты Сергей Шаргунов (КПРФ) и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли в Думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Шаргунов и Журавлев предложили перенести состав ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях (наказание – штраф до 20 000 руб. или арест до 15 суток), а в УК оставить только ч. 2, предполагающую наказание до шести лет лишения свободы за те же деяния, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или организованной группой. Правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы дали на поправки отрицательные отзывы, указав на их недостаточную обоснованность.
В августе корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», выступила с осуждением практики «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». За последнее время число обвинительных приговоров по постам в соцсетях и репостам достигло критической массы, пояснил сотрудник Mail.ru Group.
Митинг за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова
Андрей Гордеев / Ведомости
В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит митинг за свободный интернет. По данным проекта «Белый счетчик» на 15.00 мск, на территорию митинга прошли 2140 человек
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Симоновский суд Москвы установил административный надзор оппозиционному политику Сергею Удальцову сроком до 2021 г., передает «РИА Новости». Ранее Удальцов отбыл 4,5 года в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г.
«Установить надзорный срок три года, запретить посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запретить покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства», – огласил решение судья Хызыр Муссакаев, удовлетворив соответствующие исковые требования начальника отделения МВД по району Нагатинский Затон полковника полиции Петра Попова. Полицейский также пытался добиться запрета Удальцову покидать место жительства с 22.00 до 6.00.
Просьбу о назначении надзора МВД объяснило тем, что Удальцов нарушил административное законодательство дважды за год, имея непогашенную судимость.
Представитель МВД разъяснил запрет на участие в массовых мероприятиях: «Сможет ли он пойти на линейку с ребенком на 1 сентября? Нет, нельзя. Отвести ребенка можно, но присутствовать на самом мероприятии, участвовать нельзя. Идет мероприятие – если он будет в нем участвовать, он нарушит. Присутствие – это и есть участие. В кинотеатр можно? В кино нельзя».
Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский просил составить конкретный список «иных мероприятий», в которых Удальцов не может участвовать. «Административный иск не конкретизирован, мы не понимаем, что от нас хотят… Любое действие нашего подзащитного будет интерпретировано таким образом, что будет попадать под запрет», – подчеркнул защитник.
Сам Удальцов заявил: «Для меня совершенно очевидно, что данный иск направлен на максимальное ограничение моей общественной политической деятельности, оппозиционной деятельности». «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обратился Удальцов к суду.
Удальцов был арестован на 30 суток 14 августа за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку. 19 августа он был госпитализирован в больницу, но 20 августа его вернули в спецприемник. 5 сентября супруга Удальцова сообщила, что он начал пить воду.
В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.
Дело против Сергея Удальцова
Андрей Стенин / РИА Новости
После проверки фактов, изложенных в фильме НТВ «Анатомия протеста — 2», Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и его соратников.
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Mikhail Metzel / AP
У координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, его соратника Константина Лебедева и помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева — Леонида Развозжаева были проведены обыски. На фото: обыск в квартире Удальцова.
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AP Photo / Mikhail Metzel
Сергей Удальцов выходит из подъезда своего дома после окончания обыска. «Это произвол и провокация, и я надеюсь, общество не будет молчать и отреагирует», — выкрикнул Удальцов.
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Андрей Стенин / РИА Новости
Бойцы спецназа МВД вывели Удальцова из квартиры и посадили в микроавтобус.
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Илья Питалев / РИА Новости
Адвокат Удальцова Виолетта Волкова сообщила «Новой газете», что примерно в 7.40 Удальцов попытался с ней связаться по телефону, но она не успела ответить на короткий звонок: «Видимо, тогда и начался обыск».
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Илья Питалев / РИА Новости
Помощник Сергея Удальцова Константин Лебедев (в центре) доставлен в Следственный комитет РФ.
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Андрей Стенин / РИА Новости
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов у Следственного комитета РФ.
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Андрей Стенин / РИА Новости
Депутат Илья Пономарев у здания Следственного комитета РФ.
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Андрей Стенин / РИА Новости
Сторонница Сергея Удальцова у здания Следственного комитета в Техническом переулке в Москве.
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США включили в санкционный список по Северной Корее российскую компанию из Владивостока, объявило сегодня Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC).
Речь идет о компании Volasys Silver Star, которая, по данным OFAC, находится во Владивостоке по адресу ул. Клары Цеткин, 41. Помимо российской компании, в санкционный список попала китайская компания Yanbian Silver Star и гражданин Северной Кореи Сунг Ва Дзон.
В середине августа США включили в санкционный список SDN по КНДР за сотрудничество с этой страной несколько российских банков. Пострадали московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также приморская компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.
Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список.
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Власти США стремятся искусственно продлить вооруженное противостояние в Сирии и спасают от окончательного разгрома террористов, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
По словам Захаровой, власти США пытаются навязать мировому сообществу идею о необходимости новых силовых операций против официальных властей Сирии. Целью Вашингтона является дестабилизация ситуации в арабской республике, которая за прошедший год-полтора начала нормализовываться, считает она.
«Видим в этих действиях Вашингтона попытку искусственно продолжить противостояние и братоубийственное кровопролитие в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка. – «Ведомости») террористов», – заключила Захарова. Представитель МИДа уверена, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».
Захарова сообщила, что террористы в сирийском Идлибе, последнем опорном пункте оппозиции в Сирии, продолжают подготовку инсценировки применения химического оружия сирийскими правительственными войсками. Минобороны России ранее заявляло, что готовящаяся провокация должна стать поводом для западной коалиции во главе с США нанести удары по правительственным объектам Сирии.
По информации Захаровой, боевики в Идлибе «активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама».
Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Reuters
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP
Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Reuters
Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Nati Harnik / AP
Бомбардировщик B-1
4/18
Reuters
Бомбардировщик В-52
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Matt Cilley / AP
У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
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Tech. Sgt. Robert Cloys / US Air Force / AFP
Истребитель F-16
7/18
Jon Nazca / Reuters
Многоцелевой истребитель Eurofighter
8/18
Eric FEFERBERG / AFP
Французский многоцелевой истребитель Rafale
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Алексей Даничев / РИА Новости
Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
10/18
МО / AP
Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
11/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
12/18
Руслан Кривобок / РИА Новости
В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
13/18
Дмитрий Виноградов / РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
14/18
Максим Стулов / Ведомости
Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
15/18
Игорь Зарембо / РИА Новости
Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
16/18
Вадим Савицкий / Минобороны России / AP
У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
17/18
Vladimir Kondrashov / AP
Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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Руководители российского «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и американского NASA Джим Брайденстайн впервые обсудили инцидент с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщил сайт госкорпорации. В ходе телеконференции они также договорились о личной встрече на космодроме Байконур 10 октября.
Рогозин проинформировал коллегу из NASA о решении создать комиссию под руководством «Роскосмоса» по расследованию причины утечки воздуха. Стороны пришли к согласию о «постоянном содействии со стороны NASA расследованию "Роскосмосом" ситуации на корабле «Союз МС-09», говорится в сообщении.
«Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования», – подчеркнул «Роскосмос».
На этой неделе «Коммерсантъ» написал, что расследование инцидента с отверстием в пристыкованном к МКС корабле «Союз» приходит к выводу о повреждении корабля изнутри одним из трех астронавтов-американцев. По сведениям источника издания, так астронавт якобы хотел ускорить отправку на Землю заболевшего на МКС коллеги и избежать необходимости платить России за новый корабль. Рогозин пока не делал заявлений на этот счет, но сказал журналистам на полях Восточного экономического форума, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше».
«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Изначально вероятной причиной появления отверстия назывался производственный брак.
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Президент Владимир Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на встрече с депутатами Госдумы от региона, передает ТАСС.
Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев выступил за «проведение окружного или странового масштаба форума типа Дальневосточного или Сочинского». «Эта идея у нас обсуждалась», – ответил Матовников. По его словам, 15 сентября во время посещения Путиным Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» президент «устно одобрил» это предложение.
«А в понедельник я ему отправил уже документы по организации Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 г.», – добавил Матовников.
11-13 сентября во Владивостоке прошел четвертый Восточный экономический форум. В нем приняли участие российский президент, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Республики Корея Ли Нак Ён и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента России Владимир Песков и министр иностранных дел Сергей Лавров
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент "Сбербанка" Герман Греф и министр транспорта Евгений Дитрих (слева направо) перед началом пленарного заседания "Дальний Восток: расширяя границы возможностей"
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Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед началом встречи президента России с представителями зарубежных деловых кругов
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Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Президент Владимир Путин на подписании соглашений по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров СМП-банка Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин (слева направо) перед началом пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей»
6/17
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Браверман (в центре на фото)
7/17
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Министр спорта Павел Колобков
8/17
Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
9/17
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
10/17
Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
11/17
Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Улица Дальнего Востока»
12/17
Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
Председатель правления и генеральный директор Alibaba Group Джек Ма
13/17
Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, которому предстоит второй тур на выборах губернатора, на круглом столе по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор Damen Shipyards Group NV Рене Берквенс (на переднем плане)
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Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов во время сессии «Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке»
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Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.
Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%.
Совет управляющих европейского регулятора ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на их нынешнем уровне по крайней мере до лета 2019 г. и «в любом случае до тех пор, пока это необходимо для обеспечения постоянного устойчивого приближения инфляции к уровню ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе».
ЕЦБ пока продолжает программу скупки активов. После сентября ежемесячные закупки облигаций сократятся с 30 млрд евро до 15 млрд евро. В случае достижения целей по инфляции с 2019 г. программа будет завершена. С начала этого года ЕЦБ уже вдвое уменьшил покупки облигаций – с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц.
ЕЦБ решил начать сворачивать программу денежного стимулирования в то время, как выросшие цены на нефть, торговые споры между крупнейшими странами мира и политические проблемы в некоторых странах еврозоны угрожают подорвать темпы экономического роста. Вместе с тем некоторые из этих же факторов (дорогая нефть, импортные пошлины) стимулируют инфляцию, дополнительное инфляционное давление создает ускоряющийся рост зарплат.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
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AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
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Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
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Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
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PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
15/16
Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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МИД Великобритании отреагировал на интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, вышедшее в эфире RT. Согласно заявлению Foreign Office, Александр Петров и Руслан Боширов, вопреки их словам, являются сотрудниками ГРУ, а само интервью – очередной попыткой России скрыть правду.
«Полиция и прокуратура Великобритании назвали этих людей главными подозреваемыми в отравлении в Солсбери. Правительству ясно, что они являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ – и использовали крайне ядовитое, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны. Мы неоднократно просили Россию дать разъяснения по поводу мартовских событий в Солсбери. Сегодня – уже не в первый раз – они ответили фальсификациями и ложью», – говорится в заявлении британского МИДа.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла это заявление очередным свидетельством правительственного кризиса в Великобритании. «Это говорят те же люди в Форин-оффисе, которые заявляли, что паспорта Петрова и Боширова выданы на поддельные имена? Мдааа. Борис Джонсон вовремя покинул этот даже не тонущий корабль, а дырявую шлюпку под управлением Терезы Мэй», — написала она в Facebook.
Сегодня на RT вышло интервью Петрова и Боширова главному редактору телеканала Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы, не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.
В начале сентября прокуратура и полиция Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей 4 марта. По этим данным, их видели близ дома Скрипалей в день отравления, а в их гостиничном номере нашли следы яда «Новичок». Британские СМИ позднее сообщили, что подозреваемые являются частью группы ГРУ по спецоперациям за рубежом и не раз выезжали в другие страны в этом качестве. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала их офицерами ГРУ. По ее мнению, они действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Россия сочла такие обвинения недопустимыми.
12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» – к примеру, выступить в СМИ.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
Metropolitan police
На фото - Александр Петров и Руслан Боширов По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
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Metropolitan police
На фото - Александр Петров в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга). В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
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Metropolitan police
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени. По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
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Metropolitan police
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
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Metropolitan police
На фото - имитация пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля. Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда. Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
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Metropolitan police
На фото - упаковка пробника духов, в котором нашли следы «Новичка» Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.
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Врачи подозревают у участника Pussy Riot и издателя «Медузы» Петра Верзилова отравление лекарственными препаратами. Об этом сообщила «Би-би-си» его мать Елена Верзилова.
«Все, что доктор сказал, – что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней», – сообщила она.
По ее словам, сейчас делаются расширенные анализы, их результаты пока не готовы. Врачи отводят три-четыре дня на выход из тяжелого состояния, отметила она.
На вопрос, мог ли участник Pussy Riot сам принять препараты, которые вызвали отравление, Верзилова, а также его девушка Вероника Никульшина ответили отрицательно.
12 сентября Верзилова доставили в токсико-реанимационное отделение городской больницы им. Бахрушина в Сокольниках в тяжелом состоянии. Как рассказала Никульшина, он почувствовал недомогание 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против него.
Приехав домой с заседания, Верзилов лег спать, потом сказал, что начинает терять зрение, сообщила Никульшина. Спустя два часа его состояние ухудшилось – он стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. По пути в машину скорой помощи у него начался бред.
Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира
Christian Hartmann/REUTERS
Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
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Carl Recine/REUTERS
Они были одеты в полицейскую форму, чем ввели в заблуждении стюардов. На самом деле – во время матча ни одного сотрудника полиции на стадионе нет. Порядок охраняют стюарды и сотрудники частных охранных предприятий
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Maxim Shemetov/REUTERS
На своей страничке в Facebook Pussy Riot пояснили, что провели акцию «Милиционер вступает в игру»
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Darren Staples/REUTERS
Цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью
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Carl Recine/REUTERS
Pussy Riot требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах
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Darren Staples/REUTERS
Матч был прерван на несколько минут
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Dylan Martinez/REUTERS
Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков
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Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня заявил, что претензий к компании Google в связи с размещением политической рекламы нет.
Член Центризбиркома Александр Клюкин сегодня похвалил компанию Google за соблюдение российских законов в связи с размещением политической рекламы перед выборами 9 сентября.
«У нас с ними замечательные отношения, никаких претензий к ним нет», – сказал Клюкин «Интерфаксу».
Перед выборами Google по запросу ЦИК, Роскомнадзора и Генпрокуратуры прекратил показывать рекламу оппозиционера Алексея Навального на видеохостинге YouTube. Навальный призывал в день выборов выйти на акции против повышения пенсионного возраста. Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков ранее подтвердил, что Google удалил «платную рекламу митинга 9/9 из YouTube, ротация большей части наших роликов заблокирована». По его мнению, блокировка незаконна, так как ролик с призывом выйти на митинг 9 сентября не нарушал «дня тишины» (накануне выборов запрещено распространение любой агитации).
В Google подтверждали, что блокировка рекламных роликов Навального связана с требованиями закона. «Мы рассматриваем все обоснованные обращения от государственных органов. Мы также требуем, чтобы рекламодатели действовали в соответствии с местным законодательством и нашими рекламными политиками», – сказали в пресс-службе компании.
9 сентября прошли прямые выборы губернаторов, депутатов заксобраний и городских дум. Они сопровождались митингами против повышения пенсионного возраста, которые были несогласованными в большинстве регионов.
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ВТБ снижает ставки по ипотечной программе «Победа над формальностями» на 0,7 процентного пункта (п. п.)., сообщила пресс-служба банка. Программа позволяет оформить кредит на покупку готового или строящегося жилья, рефинансировать ипотеку по двум документам – паспорту и номеру СНИЛС. Подтверждать доход заемщика при этом не требуется, постоянная регистрация в регионе, где клиент обращается за кредитом, не обязательна.
Базовая ставка по программе «Победа над формальностями» теперь составляет 9,6%, в случае выбора квартиры площадью больше 65 кв. м – 8,9%. Кредит на рефинансирование в рамках программы выдается под 9,3%. Указанные ставки действуют при условии комплексного страхования, включающего страхование жизни и здоровья заемщика. В случае отказа от него, ставка увеличивается на 1 п. п., уточнила пресс-служба ВТБ.
Минимальный размер первоначального взноса при покупке вторичного жилья – 40% от стоимости объекта, новостройки – 30%. Максимальная сумма кредита – 30 млн руб. в Москве и области и Санкт-Петербурге, 15 млн руб. — в остальных регионах присутствия банка. Срок кредита — до 20 лет.
«Воспользоваться специальными условиями можно до 31 декабря 2018 года», – предупреждает руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, новые ставки – одни из лучших на рынке.
Ипотеку по двум документам выдают многие банки, в частности Сбербанк. В нем минимальная ставка при покупке готового жилья – 9,6% – назначается в рамках акции для молодых семей при первоначальном взносе от 50% и комплексном страховании.
Финансы
Новости
Сбербанк поднялся на второе место по капитализации
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Сбербанк обогнал «Лукойл» по капитализации на Московской бирже, вернув себе второе место. В четверг обыкновенные акции госбанка к 14.30 мск подорожали на 5,8% к закрытию предыдущих торгов до 184 руб. за бумагу, привилегированные – на 7% до 158,8 руб., в результате капитализация превысила 4,1 трлн руб. Стоимость акций нефтяной компании доходила до 4670 руб. (+1%), а капитализация – до 3,97 трлн руб.
Самой дорогой компанией с начала августа остается «Роснефть», сейчас крупнейшая нефтяная компания России стоит 4,69 трлн руб. На четвертом месте по капитализации находится «Газпром» – 3,68 трлн руб.
«Лукойл» опередил Сбербанк по капитализации в конце августа. А в конце марта компания обогнала «Роснефть». Тогда «Лукойл» стоил 3,29 трлн руб., «Роснефть» – 3,27 трлн руб. На тот момент Сбербанк находился на первом месте – 5,7 трлн руб. Однако затем из-за угрозы санкций акции Сбербанка сильно подешевели.
Сбербанк был самой дорогой компанией России с 2016 г. До этого с огромным отрывом лидировал «Газпром», но в 2008 г. после кризиса капитализация «Газпрома» снизилась втрое.
На рынках нет ничего невозможного
Martin Leissl/Bloomberg
Успешные трейдеры и инвесторы знают: решение о сделке нужно принимать, отталкиваясь от того, что показывает рынок, а не из собственных предположений о том, куда будет двигаться цена. В этом хорошо помогают графики, отражающие баланс спроса и предложения
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Денис Абрамов / Ведомости
«Рынок не должен делать что-то и, конечно, не будет делать то, что, по вашему мнению, ему следует делать, – отмечает Чарли Билелло, начальник аналитического отдела Pension Partners. – Рынок не подчиняется жестким правилам; он делает то, что хочет, и когда хочет»
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Richard Drew / AP
Билелло представил «настоящую сокровищницу с фантастическими графиками», которые заставляют инвесторов поставить под вопрос любой совет относительно рынков, который они когда-либо получали, и засомневаться в любой прописной истине, которую слышали, пишет MarketWatch
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На графике – динамика акций Valeant Pharmaceuticals
Рынок может обмануть любые, даже самые «правильные» ожидания. «Повесьте эти графики на стену, – советует Билелло, – и взгляните на них в следующий раз, когда подумаете: какой-то актив “перепродан”, его цена достигла “уровня поддержки” и должна пойти вверх...
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…или какой-то актив «перекуплен» и больше не может расти». Рыночные феномены вроде технобума в конце 1990-х гг. справедливо называют пузырями. Другое дело, что предсказать окончание их надувания почти невозможно. Некоторые эксперты называли рост индекса Nasdaq Composite пузырем уже в 1998 г. – начале 1999 г., но затем он показал еще более невероятный рост
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В последнее время не раз предсказывали и разворот биткойну, тем более что связанный с криптовалютами хайп сильно напоминает восторги, сопровождавшие любой другой пузырь, от тюльпаномании до технобума и роста цен на рынке недвижимости в 2000-е годы
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Toru Hanai / Reuters
«Говорят, картинка стоит тысячи слов, но при инвестировании она стоит гораздо больше, – пишет Билелло. – Несколько графиков с экстремальными движениями котировок – это хорошее напоминание, что на рынках нет таких вещей, как “не может быть”, “никогда не будет” или “должно произойти”»
Все эксперты по рынку недвижимости, ипотечные брокеры, аналитики инвестбанков и экономисты госведомств до 2007 г. твердили, что цены на жилье в США не могут сильно упасть, потому что такого никогда не было в последние 70 лет? Индекс цен на жилую недвижимость S&P Case-Shiller показывает, что такое «невозможный» кризис
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На графике – доходность 10-летних гособлигаций Швейцарии
Процентные ставки так невероятно низки, что не могут опуститься еще ниже?
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На графике - доходность 10-летних облигаций Греции
Страна с доходностью гособлигаций под 40% обязательно объявит дефолт?
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Вам говорят, что высокие мультипликаторы стоимости дают возможность сыграть на понижение? Вы бы разорились, попробовав «шортить» акции Amazon (на графике желтым цветом показано отношение операционной прибыли к капитализации – operational PE, синим – динамика цены акции)
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Michael Nagle/Bloomberg
Своеволие рынка делает инвестиции и трейдинг «таким сложным и одновременно таким интересным делом», отмечает Билелло: «Поэтому же так опасно слушать бесконечные пророчества разных гуру и знатоков рынка. О будущем они знают не больше вашего или моего, что означает: они не знают о нем ничего»
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В пример он приводит рекомендации Royal Bank of Scotland в начале 2016 г., когда рушились рынки нефти и китайских акций. 11.01.2016: «Все основные развивающиеся рынки – продавать» (красная кривая за период после заявления) и «Продавать все кроме высококачественных бондов» (зеленая кривая); 11.02.2016: нужно готовиться к «году катаклизмов», когда основные фондовые рынки могут упасть на 20%, а нефть – до $16 за баррель (синяя кривая – S&P 500)
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Richard Drew / AP
Рост фондового рынка с посткризисных минимумов 2009 г. дает много примеров того, как даже именитые инвесторы обманулись в ожиданиях. Джон Бурман, гендиректор Broadsword Capital, собрал заявления о неминуемом обвале S&P 500 за период с 2010 по 2016 г. Сам он, правда, тоже следует одной из максим рынка – Trend is your friend («Тренд – твой друг»), но здесь она как раз помогла
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Среди авторов предостережений – известные инвесторы Марк Фабер и Карл Айкан, гуру рынка облигаций Билл Гросс. Роберт Уидемер, управляющий директор Ark Financial Management и автор «Экономики пузыря в Америке» (2006), бестселлера «Афтершок» (2009) и др., почти каждый год пугает 50%-ной безработицей, 100%-ной инфляцией и обвалом фондового рынка США на 90%
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Andy Clark / Reuters
«В этой чудесной игре [инвестировании] нет ничего невозможного, только более или менее вероятное. Осознание этого может сильно помочь в том, чтобы взять свои эмоции под контроль и стать более успешным инвестором», – пишет Билелло