Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

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Суд запретил Удальцову три года ходить на митинги

Симоновский суд Москвы установил административный надзор оппозиционному политику Сергею Удальцову сроком до 2021 г., передает «РИА Новости». Ранее Удальцов отбыл 4,5 года в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г.

«Установить надзорный срок три года, запретить посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запретить покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства», – огласил решение судья Хызыр Муссакаев, удовлетворив соответствующие исковые требования начальника отделения МВД по району Нагатинский Затон полковника полиции Петра Попова. Полицейский также пытался добиться запрета Удальцову покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

Просьбу о назначении надзора МВД объяснило тем, что Удальцов нарушил административное законодательство дважды за год, имея непогашенную судимость.

Представитель МВД разъяснил запрет на участие в массовых мероприятиях: «Сможет ли он пойти на линейку с ребенком на 1 сентября? Нет, нельзя. Отвести ребенка можно, но присутствовать на самом мероприятии, участвовать нельзя. Идет мероприятие – если он будет в нем участвовать, он нарушит. Присутствие – это и есть участие. В кинотеатр можно? В кино нельзя».

Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский просил составить конкретный список «иных мероприятий», в которых Удальцов не может участвовать. «Административный иск не конкретизирован, мы не понимаем, что от нас хотят… Любое действие нашего подзащитного будет интерпретировано таким образом, что будет попадать под запрет», – подчеркнул защитник.

Сам Удальцов заявил: «Для меня совершенно очевидно, что данный иск направлен на максимальное ограничение моей общественной политической деятельности, оппозиционной деятельности». «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обратился Удальцов к суду.

Удальцов был арестован на 30 суток 14 августа за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку. 19 августа он был госпитализирован в больницу, но 20 августа его вернули в спецприемник. 5 сентября супруга Удальцова сообщила, что он начал пить воду.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

Дело против Сергея Удальцова