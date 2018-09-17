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Полиция исключила след «Новичка» в новом отравлении в Солсбери

Причиной отравления двух посетителей ресторана в английском городе Солсбери не было нервно-паралитическое вещество «Новичок», сообщает полиция графства Уилтшин.

«Мы можем подтвердить, что нет никаких причин предполагать, что веществом [отравления] был "Новичок"», – указали в полиции.

В воскресенье вечером двое посетителей ресторана Prezzo, 40-летний мужчина и 30-летняя женщина, почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу. Они остаются под наблюдением врачей, отмечает полиция. Следователи выясняют, является ли данный инцидент преступлением. Полицейский кордон вокруг ресторана остается на месте, в остальных районах города оцепление снято

По данным источников Sky news, один из отравившихся является русским по национальности. Издание отмечает, что ресторан Prezzo находится в нескольких минутах ходьбы от Садов королевы Елизаветы, которые были закрыты после отравления «Новичком» англичанки Дон Стерджесс, и в 0,2 милях от ресторана Zizzi, который посещали перед отравления этим же ядом Сергей и Юлия Скрипаль.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию «Новичка» в марте этого года, они выжили и были выписаны из больницы. В конце июня «Новичком» отравились Стерджесс и ее друг Чарли Роули, нашедшие флакон из-под духов, в котором хранился яд. В результате Стерджесс скончалась, Роули сначала пошел на поправку, а затем был вновь госпитализирован.

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