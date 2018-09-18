ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов губернатора в Приморье
Кандидат от «Единой России» и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253 200 голосов) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.
Соперник Тарасенко – коммунист Андрей Ищенко по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше – 48,06% (245 550 голосов), указано там же.
Первый тур выборов губернатора Приморья прошел в единый день голосования 9 сентября. Однако ни один кандидат не смог преодолеть порог в 50%. Тарасенко набрал 46,56%, а Ищенко – 24,64%. Во втором туре ситуация изменилась. С самого начала лидировал кандидат от КПРФ с максимальным отрывом до 7%. Во время подсчета последних протоколов Тарасенко удалось вырваться вперед. Ищенко начал проигрывать после обработки 99,03% протоколов. КПРФ заявила о фальсифицировании выборов и «полном беспределе» на участках.
Юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, сказал Ищенко. Он подчеркнул, что у фракции есть полная доказательная база по фактам фальсификаций. Во вторник, 18 сентября, результаты губернаторских выборов в Приморье отменили на 13 участках. Произошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации и какие-то документы могли быть утрачены, пояснил член ТИК Сергей Иванович.