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Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания

Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление было принято на заседании во вторник, сообщает «Интерфакс».

Если депутата не было на заседании без уважительной причины, то его месячная зарплата уменьшается на одну девятую, отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 360 000 руб. в месяц, т. е. каждое отсутствие на заседании может стоить около 40 000 руб.

С начала осенней сессии Госдума перешла на новый режим работы. В частности, выросло количество заседаний – с шести до 12. Сокращение штрафа за прогулы связано с этими переменами в графике, отмечает «Интерфакс».

В 2016 г. в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов за пропуски заседаний. Прогулом считается отсутствие уважительной причины: если нет справки о болезни, командировки или какого-то рабочего мероприятия. Ранее штраф за прогул составлял одну шестую от месячной зарплаты.

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