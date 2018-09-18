Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания
Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление было принято на заседании во вторник, сообщает «Интерфакс».
Если депутата не было на заседании без уважительной причины, то его месячная зарплата уменьшается на одну девятую, отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 360 000 руб. в месяц, т. е. каждое отсутствие на заседании может стоить около 40 000 руб.
С начала осенней сессии Госдума перешла на новый режим работы. В частности, выросло количество заседаний – с шести до 12. Сокращение штрафа за прогулы связано с этими переменами в графике, отмечает «Интерфакс».
В 2016 г. в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов за пропуски заседаний. Прогулом считается отсутствие уважительной причины: если нет справки о болезни, командировки или какого-то рабочего мероприятия. Ранее штраф за прогул составлял одну шестую от месячной зарплаты.
Должники с историей: 6 парламентариев-банкротов
Признан банкротом в июле 2017 г., задолженность – 9 млрд руб., удовлетворены 2,6% требований кредиторов.
В 2014 г. на долги Мингазова публично обратил внимание глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, после чего Мингазов покинул Совет Федерации, став депутатом Госсовета Татарстана. На момент отказа от сенаторских полномочий лидировал с просроченным долгом в 5,136 млрд руб. среди парламентариев – должников всех уровней. В конце марта 2016 г. по обращению ВТБ, которому Мингазов задолжал 410 млн руб., суд открыл дело о банкротстве депутата
ВТБ подавал жалобу против завершения процедуры банкротства Мингазова. По мнению банка, финансовый управляющий Мингазова выявил не все имущество, не принял меры по его сохранности, не провел анализ сделок по банковским счетам Мингазова, а также не опубликовал всех сведений об инвентаризации и оценке имущества. Суд отклонил жалобу банка
Признанная судами задолженность – 1,7 млрд руб. Начата процедура банкротства.
Мурылев выступал поручителем по кредиту основанного им ОАО «ЖБИ-1» и его структур на строительство жилья. В сентябре 2014 г. предприятие было признано банкротом. К середине 2015 г. суды признали просроченную задолженность Мурылева перед кредиторами более чем на 1,7 млрд руб. Из них 131,4 млн руб. он должен Сбербанку
Просроченная задолженность – около 800 млн руб. (солидарно с партнером).
Доронин и его партнер, экс-депутат Заксобрания Кировской области Константин Мошуренко должны Сбербанку около 800 млн руб., сообщил представитель банка. Они поручались по кредитам холдинга. Летом 2013 г. структуры группы перестали платить по кредитам, в ноябре 2014 г. «Абсолют-агро» признана банкротом. В конце 2016 г. в отношении Доронина и Мошуренко началась процедура банкротства
Задолженность – 8 млрд руб., кредиторы обратились в суд с требованием о его банкротстве.
Финансовые проблемы у одного из крупнейших застройщиков России – группы «СУ-155» начались в 2014 г., когда она не сумела в срок выкупить собственные облигации. Затем последовали иски от кредиторов о взыскании долгов и признании компаний холдинга и поручавшегося по ее кредитам Балакина несостоятельными. По итогам 2014 г. долг группы оценивался более чем в 25 млрд руб., компания приостановила строительство
Признанная судами просроченная задолженность в 2015 г. – 721 млн руб. В 2016 г. «Самарский элеватор», в котором Сало владел 50%, был признан банкротом, идет процедура реализации его имущества. На момент начала банкротства претензии банков к предприятию и поручавшемуся по кредитам его структур Сало составляли 721 млн руб. Сейчас остаток задолженности подконтрольной экс-депутату группы компаний по основному долгу перед Сбербанком составляет 93,9 млн руб.
В 2015 г. приставы взыскивали с него 818 млн.
В 2007–2009 гг. выступил поручителем по кредитам Сбербанка на 1,3 млрд руб., выданным созданному им агрохолдингу. В конце 2015 г. задолженность агрохолдинга перед Сбербанком составляла 133 млн руб., а долг Четверикова – 43 млн руб., и Сбербанк подал иск о личном банкротстве поручителя. В апреле 2016 г. стороны заключили мировое соглашение. Клиент проявил готовность к конструктивному диалогу и желание исполнить свои обязательства, сообщил источник в Сбербанке