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Политика
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Депутаты Госдумы снизили себе размер штрафа за прогул заседания

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Госдума сократила размер штрафа депутатам за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление было принято на заседании во вторник, сообщает «Интерфакс».

Если депутата не было на заседании без уважительной причины, то его месячная зарплата уменьшается на одну девятую, отмечает «Интерфакс». По данным агентства, в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 360 000 руб. в месяц, т. е. каждое отсутствие на заседании может стоить около 40 000 руб.

С начала осенней сессии Госдума перешла на новый режим работы. В частности, выросло количество заседаний – с шести до 12. Сокращение штрафа за прогулы связано с этими переменами в графике, отмечает «Интерфакс».

В 2016 г. в Госдуме были введены новые правила, предусматривающие штрафы для депутатов за пропуски заседаний. Прогулом считается отсутствие уважительной причины: если нет справки о болезни, командировки или какого-то рабочего мероприятия. Ранее штраф за прогул составлял одну шестую от месячной зарплаты.

Должники с историей: 6 парламентариев-банкротов

Технологии
Новости

Жаров рассказал о планах до конца года начать проверку Twitter и Facebook

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о хранении данных россиян в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Жарова.

«Они [Twitter] написали нам письмо за подписью одного из вице-президентов компании, где было сказано, что во второй половине 2018 г. компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ», – напомнил он. Жаров уточнил, что после 15 декабря направит компании письмо: «Скажите, где они хранятся, эти данные?». Такое же письмо глава Роскомнадзора пообещал направить Facebook, уточнив, что это, по сути, начало проверки компаний.

В апреле Жаров говорил, что до конца этого года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook закон о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, то Роскомнадзор намерен поднимать вопрос о блокировке социальной сети. Жаров отметил, что, насколько ему известно, Twitter работу по переносу данных в Россию ведет.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 г. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту в России был заблокирован.

Кого блокирует Роскомнадзор

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Политика
Новости

Собянин вступил в должность мэра Москвы

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Победивший на выборах столичного градоначальника Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Зарядье». Избранный мэр зачитал присягу, передает «Интерфакс». Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил градоначальнику удостоверение и должностной знак мэра Москвы.

На церемонии инаугурации присутствовали президент России Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также вице-премьер Ольга Голодец. Путин заявил, что Москва играет особую роль в решении общегосударственных задач, таких, как прорывное развитие в экономике, технологиях и социальной сфере. Глава государства отметил, что сконцентрированный в столице научный, образовательный и деловой потенциал позволяет ей успешно конкурировать с крупнейшими городами мира. По его словам, на сегодняшний день созданы условия для качественного образования в большинстве московских школ. «Москва при ее стремительном уровне жизни стала, безусловно, более гостеприимной и уютной», – отметил президент. «Вы доказали, что умеете решать самые сложные задачи, добиваться позитивных перемен», – сказал Путин Собянину.

Собянин выиграл на выборах мэра Москвы 9 сентября с результатом 70,17% голосов. Явка избирателей составила 30,14%. Это вторая победа Собянина на выборах мэра. Предыдущий раз он одержал победу в сентябре 2013 г. Срок полномочий мэра Москвы составляет пять лет.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Кудрин не исключил рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций

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Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций. Об этом он написал в колонке для РБК, посвященной десятилетию мирового финансового кризиса 2008 г.

Центробанк в свежем докладе о денежно-кредитной политике описал рисковый сценарий развития российской экономики. По мнению регулятора, при расширении санкций и ухудшении внешней ситуации Россия может столкнуться с рецессией. Предпосылками для значительного ухудшения внешних условий ЦБ считает замедление роста мировой экономики и объемов международной торговли.

«Соглашусь с ЦБ в том, что наращивание санкций может стать даже причиной новой рецессии в России. Поэтому урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», – пишет глава СП. По мнению Кудрина, Россия лучше готова к новым мировым финансовым кризисам, чем 10 лет назад. Однако в случае внешних шоков темпы экономического роста в России вряд ли будут выше общемировых.

Последний раз рецессия в российской экономике наблюдалась в 2014–2016 г. Тогда экономика сокращалась семь кварталов подряд. В январе – июле 2018 г. ВВП России вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в американские выборы. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, а также ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

Бизнес
Новости

У «Известий» сменился главный редактор

Ведомости
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Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Известия» назначен Сергей Коротеев. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия». Его предшественник Арсений Оганесян покинул пост главного редактора в связи с переходом на новое место работы. Коротеев до назначения занимал пост заместителя главного редактора.

«Мы благодарны Арсению Оганесяну за проделанную работу в должности главного редактора – все это время газета сохраняла лидирующие позиции среди печатных СМИ, оставалась авторитетным и уважаемым изданием», – передала пресс-служба слова гендиректора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина. По его словам, «профессиональные и личные» качества Оганесяна позволят ему успешно реализовать новые проекты в новой должности. «Коротеев давно работает в газете «Известия», пользуется уважением в коллективе и является высококлассным профессионалом медиарынка», – добавил Тюлин.

По информации РБК, Оганесян переходит на должность главного редактора Life.ru. Об этом изданию сообщил председатель совета директоров «Известий» Арам Габрелянов. Оганесян занимал пост главного редактора «Известий» с февраля 2016 г.

Газета «Известия» является одним из ключевых активов МИЦ «Известия», включающего в себя новостные службы телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также городской телеканал «78». Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет более 40 млн человек.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Альянс Renault-Nissan и Mitsubishi договорился о сотрудничестве с Google

Ведомости
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Французско-японский альянс Renault-Nissan и Mitsubishi к 2021 г. встроит в свои автомобили операционную систему Android и сервисы Google. Об этом сообщает пресс-служба альянса. «Мы объединяем наши силы для создания более совершенной системы», – прокомментировал соглашение Кал Мос, вице-президент альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Для автомобилей каждого бренда альянса будет разработан свой клиентский интерфейс и функции на базе платформы Android. Автомобили, продаваемые членами альянса, получат навигацию Google Maps, Google Assistant, Google Play Store и другие сервисы системы.

Платформа, встроенная в приборную панель машины, будет совместима с устройствами под управлением других операционных систем, в том числе Apple iOS. Пока производители автомобилей позволяют водителям выводить системы Android Auto и Apple CarPlay на приборную панель только при подключении к автомобилю устройств с этими системами.

Большинство автопроизводителей отказываются сотрудничать с Google и Apple, стремясь сохранить контроль над такими данными, как местонахождение водителя, стиль его вождения, а также выбор информационно-развлекательных программ, поясняет Bloomberg. Автопроизводители также стремились разрабатывать и продавать собственные сервисы, не давая технологическим компаниям доступ к своим системам.

Компании альянса планируют продать более 14 млн автомобилей по всему миру по итогам 2022 г. по сравнению более чем с 10,6 млн шт. в 2017 г.

Политика
Новости

Немецкие врачи заявили о высокой вероятности отравления Верзилова

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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен. Об этом заявил представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт, сообщает «Интерфакс».

«Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление», – заявил Эккардт. По его словам, состояние Верзилова улучшилось и его жизнь вне опасности. Чем именно мог быть отравлен Верзилов, пока неизвестно. Это могли быть медикаменты, натуральные вещества, отметил Эккардт.

Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии на прошлой неделе, 11 сентября. После заседания суда, на котором рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной, Верзилов почувствовал недомогание. Позже он начал терять зрение, появились проблемы с речью и он перестал прямо ходить, говорила Никульшина. Тогда она вызвала «скорую». К этому моменту у Верзилова начался бред, добавляла его девушка. Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова.

Российские врачи диагностировали у Верзилова отравление лекарственными препаратами. Близкие активиста считают, что сам он не мог их принять. В субботу, 15 сентября, Верзилова отправили на лечение в Берлин. Это предложил друг его отца – врач, работающий в одной из берлинских клиник.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Авто
Новости

Еврокомиссия заподозрила в сговоре BMW, Daimler и Volkswagen

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Европейская комиссия сообщила, что начала официальное расследование в отношении BMW, Daimler и Volkswagen. Компании могли вступить в сговор и нарушить антимонопольные правила Евросоюза, отмечается в сообщении.

Эти автопроизводители могли договориться не конкурировать друг с другом в разработке и внедрении технологий для снижения вредных выбросов от бензиновых и дизельных легковых автомобилей, цитируется в сообщении комиссар по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер. По ее словам, возможный сговор мог лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие автомобили.

В октябре 2017 г. Еврокомиссия провела проверки на предприятиях BMW, Daimler, Volkswagen и Audi в Германии. Пока у ведомства нет доказательств сговора о технологическом развитии автомобилей, говорится в сообщении.

В прошлом году Еврокомиссия проверяла BMW, Daimler и Volkswagen на предмет сговора по производству и сбыту автомобилей, писала газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Сговор между автопроизводителями мог действовать с начала 1990-х гг.

Топ-5 самых доступных автомобильных марок

Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи впервые превысил 2830 пунктов

Ведомости
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Индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, впервые в истории превысил 2380 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10.26 мск индекс Мосбиржи рос до 2379,83 пункта (+0,26%), далее индикатор впервые превысил отметку в 2380 пунктов. К 10.44 он составил 2380,81 пункта. Предыдущего максимума в 2379,31 пункта показатель достиг 10 июля.

Индекс Мосбиржи – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс. Он включает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших российских эмитентов, чьи виды экономической деятельности относятся к основным секторам экономики, представленным на Московской бирже.

В индексе учитываются, в частности, акции Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», UC Rusal, «Новатэка», «Русснефти», АФК «Система» и других компаний. Лидерами роста к 10.55 стали акции UC Rusal (+3,96%), «Новатэка» (+2,87%), «Мечела» (+1,88%), АФК «Система» (+1,55% ) и «Фосагро» (+1,4%). Просели бумаги «Транснефти" (-1,02%), "Русгидро" (-0,97%), "Россетей" (-0,2%) и "Роснефти" (-0,82%).

Политика
Новости

ЦИК опубликовал предварительные итоги выборов губернатора в Приморье

Ведомости
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Кандидат от «Единой России» и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 49,55% (253 200 голосов) по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на досрочных выборах главы региона. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Соперник Тарасенко – коммунист Андрей Ищенко по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше – 48,06% (245 550 голосов), указано там же.

Первый тур выборов губернатора Приморья прошел в единый день голосования 9 сентября. Однако ни один кандидат не смог преодолеть порог в 50%. Тарасенко набрал 46,56%, а Ищенко – 24,64%. Во втором туре ситуация изменилась. С самого начала лидировал кандидат от КПРФ с максимальным отрывом до 7%. Во время подсчета последних протоколов Тарасенко удалось вырваться вперед. Ищенко начал проигрывать после обработки 99,03% протоколов. КПРФ заявила о фальсифицировании выборов и «полном беспределе» на участках.

Юридическая служба КПРФ готовит судебные иски для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока, сказал Ищенко. Он подчеркнул, что у фракции есть полная доказательная база по фактам фальсификаций. Во вторник, 18 сентября, результаты губернаторских выборов в Приморье отменили на 13 участках. Произошла эвакуация из-за срабатывания пожарной сигнализации и какие-то документы могли быть утрачены, пояснил член ТИК Сергей Иванович.

«Верните украденные голоса». Как во Владивостоке прошел митинг в поддержку кандидата-коммуниста

Финансы
Новости

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 68 рублей

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Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже упал ниже 68 руб. – до 67,78 руб. Курс евро снизился до 79,19 руб. Об этом свидетельствуют данные биржи. Накануне, 17 сентября, торги закрылись на уровне 68,06 руб. за доллар и 79,49 руб. за евро.

В пятницу, 14 сентября, совет директоров Центробанка впервые с 2014 г. повысил ключевую ставку и объявил об отказе от покупки валюты на открытом рынке по бюджетному правилу. Регулятор повысил ставку на 0,25 п. п. до 7,5% годовых вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали ее сохранения. Решение регулятора резко укрепило рубль.

ЦБ сообщил об усилении инфляционных рисков: прогноз инфляции по итогам 2018 г. – 3,8–4,2% и ее ускорении до 5–5,5% к концу 2019 г. В сообщении Банка России указывалось, что регулятору придется проводить более жесткую политику, чем планировалось. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что решение приостановить до 2019 г. покупку валюты на рынке призвано ограничить колебания курса рубля.

Экономика
Новости

Магазины в центре столицы вошли в пилотный проект tax free

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Правительство расширило список магазинов, участвующих в пилотном проекте tax free. Это следует из соответствующего постановления премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было опубликовано на сайте правительства России во вторник. В перечень вошли розничные магазины на улицах Никольская, Новый Арбат, Столешников переулок, Петровка, Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост.

«Расширение перечня организаций будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров», – сказано в документе. В правительстве также рассчитывают, что такое решение поспособствует увеличению доходов туристической отрасли.

Сейчас проект tax free запущен в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. В 2019 г. планируется подключить к нему все российские города.

Пользоваться опцией tax free могут только граждане государств, не входящих в ЕАЭС. Чтобы вернуть 18% стоимости от товаров, необходимо совершить покупки на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня и оформить на них чек, чтобы при выезде показать его на таможне.

Владельцы столичных бутиков заявили о своем желании участвовать в проекте tax free еще в ноябре 2016 г. Первыми проявили инициативу Christian Louboutin на Большой Дмитровке и Agent Provocateur в Столешниковом переулке. За время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранцы оформили tax free на покупки стоимостью 943,8 млн руб. Большую часть покупок – на 668,5 млн руб. (71%) – совершили граждане Китая.

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