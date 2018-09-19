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Тарасенко передумал не участвовать в новых выборах губернатора Приморья

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко («Единая Россия») изменил свое мнение по поводу участия в третьем туре губернаторских выборов: он решил участвовать в них. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я вот честно хочу сказать, не знаю, на третий тур пойду, не пойду… Давайте еще раз подумаю», – заявил Тарасенко ранее. Меньше чем через час его мнение поменялось: «Давайте остановимся пока, что на третий тур надо идти».

Ранее в среду ЦИК объявил, что будет рекомендовать отменить результаты выборов губернатора Приморья. Новые могут быть назначены через три месяца. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против отмены результатов: «Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора».

В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. В ходе первого ни один из кандидатов не смог набрать больше 50% голосов: больше всех получил Тарасенко – 46,56%, у Ищенко – 24,64%. Однако кандидат от КПРФ лидировал во втором туре до последнего. Его обогнал единоросс после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях.

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