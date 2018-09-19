Дворкович потребовал наказать вице-президента Федерации шахмат за клевету
Претендент на пост руководителя Международной шахматной федерации (FIDE) и член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович подал жалобу в швейцарскую прокуратуру на вице-президента FIDE Георгиоса Макропулоса с требованием привлечь его к ответственности за клевету.
«Я буду принимать все возможные правовые меры для защиты моей репутации и доброго имени. Вчера мои швейцарские адвокаты направили жалобу в окружную прокуратуру Лозанны, чтобы привлечь к ответственности г-на Макропулоса за клевету», – написал Дворкович на своей странице в Twitter.
Ранее Макропулос подал жалобу в комиссию FIDE по этике, обвинив Дворковича в нарушении этического кодекса, так как он якобы использует недозволенные методы агитации, в том числе свои дипломатические связи, с целью давления на представителей национальных федераций. Грек также выступил за отстранение Дворковича от шахматной сферы на восемь лет. Дворкович назвал обвинения ложью.
На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Выборы руководителя FIDE должны состояться на конгрессе организации 3 октября в Батуми. Ранее исполнительный комитет FIDE выступил против переизбрания действующего президента организации Кирсана Илюмжинова, который находится под санкциями США за поддержку правительства Сирии, и решил передать его полномочия Макропулосу.