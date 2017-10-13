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Ирина Чевтаева
Международная жизнь

Исполком FIDE выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок

За такое решение проголосовало большинство членов комитета

Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (FIDE) выступает против выдвижения на новый президентский срок Кирсана Илюмжинова, который на данный момент возглавляет организацию, сообщается в официальном Twitter FIDE.

Голосование проходило во время заседания конгресса федерации в Анталье. 37 членов исполкома проголосовали против выдвижения Илюмжинова, 20 - за его участие в новых выборах. Избрание нового президента FIDE запланировано на 2018 г.

27 марта 2017 г. на официальном сайте организации появилось сообщение о том, что на заседании совета организации в Афинах Илюмжинов объявил об отставке. Позже Илюмжинов опроверг данную информацию.

«Я как вице-президент FIDE впервые слышу подобную информацию. Это подстава. Более того, я только сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, он ничего подобного не говорил. Мы обсуждали планы FIDE на будущее, в каком направлении будет идти работа, слухи об отставке Илюмжинова не имеют под собой никакой почвы», - прокомментировал тогда ситуацию вице-президент FIDE, председатель Российской федерации шахмат Андрей Филатов.

Сам Илюмжинов говорил, что сообщение об отставке - это провокация, неудачная попытка сместить его с должности. «Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – заявлял он (цитата по ТАСС).

В свою очередь в FIDE пояснили причину появления сообщения о его отставке на сайте. «На заседании президентского совета в Афинах вы несколько раз угрожали отказаться от поста и в конце встречи три раза повторили "Я ухожу", перед тем как выйти из помещения», – комментировал ситуацию исполнительный директор FIDE Найджел Фримен.

В апреле 2017 г. Илюмжинов заявлял, что окончательно решил выдвигаться в 2018 г. на новые выборы президента шахматной федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль поддерживает кандидатуру действующего президента FIDE Илюмжинова. «Мы считаем, что он сделал очень много для успешной работы ФИДЕ и популяризации шахмат в мире», - говорил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В 2015 г. власти США включили Илюмжинова в санкционный список США, запретив ему въезд в страну. В мае 2016 г. он подал иск к минфину США, потребовав $50 млрд компенсации и извинения за безосновательное введение в отношение него санкций.

Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с ноября 1995 г. Он родился 5 апреля 1962 г., получил диплом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

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