Исполком FIDE выступил против выдвижения Илюмжинова на новый срок

37 членов исполкома проголосовали против выдвижения Илюмжинова, 20 - за его участие в новых выборах М. Стулов / Ведомости

Исполнительный комитет Международной федерации шахмат (FIDE) выступает против выдвижения на новый президентский срок Кирсана Илюмжинова, который на данный момент возглавляет организацию, сообщается в официальном Twitter FIDE.

Голосование проходило во время заседания конгресса федерации в Анталье. 37 членов исполкома проголосовали против выдвижения Илюмжинова, 20 - за его участие в новых выборах. Избрание нового президента FIDE запланировано на 2018 г.

27 марта 2017 г. на официальном сайте организации появилось сообщение о том, что на заседании совета организации в Афинах Илюмжинов объявил об отставке. Позже Илюмжинов опроверг данную информацию.

«Я как вице-президент FIDE впервые слышу подобную информацию. Это подстава. Более того, я только сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, он ничего подобного не говорил. Мы обсуждали планы FIDE на будущее, в каком направлении будет идти работа, слухи об отставке Илюмжинова не имеют под собой никакой почвы», - прокомментировал тогда ситуацию вице-президент FIDE, председатель Российской федерации шахмат Андрей Филатов.

Сам Илюмжинов говорил, что сообщение об отставке - это провокация, неудачная попытка сместить его с должности. «Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой», – заявлял он (цитата по ТАСС).

В свою очередь в FIDE пояснили причину появления сообщения о его отставке на сайте. «На заседании президентского совета в Афинах вы несколько раз угрожали отказаться от поста и в конце встречи три раза повторили "Я ухожу", перед тем как выйти из помещения», – комментировал ситуацию исполнительный директор FIDE Найджел Фримен.

В апреле 2017 г. Илюмжинов заявлял, что окончательно решил выдвигаться в 2018 г. на новые выборы президента шахматной федерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Кремль поддерживает кандидатуру действующего президента FIDE Илюмжинова. «Мы считаем, что он сделал очень много для успешной работы ФИДЕ и популяризации шахмат в мире», - говорил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В 2015 г. власти США включили Илюмжинова в санкционный список США, запретив ему въезд в страну. В мае 2016 г. он подал иск к минфину США, потребовав $50 млрд компенсации и извинения за безосновательное введение в отношение него санкций.

Илюмжинов возглавляет Международную шахматную федерацию с ноября 1995 г. Он родился 5 апреля 1962 г., получил диплом Московского государственного института международных отношений (МГИМО).