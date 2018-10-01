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Чайка: Великобритании и США выгодно хранить выведенные из России «миллиарды»

Великобритании и США выгодно оставлять в своих экономиках «украденные и выведенные из России миллиарды долларов», поэтому они игнорируют официальные запросы российской Генпрокуратуры. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка в эфире видеоканала надзорного ведомства.

«Некоторые партнеры годами тянут с решениями и вовсе не отвечают на наши официальные запросы о выдаче и правовой помощи. В первую очередь я имею в виду Великобританию и США. Причиной здесь не всегда служит политика. Ведь этим странам выгодно, чтобы украденные и выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике и не возвращались к нам в бюджет», – сказал Чайка (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

По мнению генпрокурора, властям этих стран не важен источник происхождения средств, которые сбежавшие от уголовного преследования россияне «вливают» в экономики Великобритании и США. «Обычных преступников наши партнеры выдают за жертв политических репрессий и на этом основании отказывают в экстрадиции», – отметил Чайка.

Ранее Великобритания отказалась экстрадировать бывшего акционера банка «Траст» Илью Юрова. Россия обвиняет Юрова в присвоении или растрате в особо крупном размере. После передачи «Траста» в декабре 2014 г. на санацию банкир уехал в Англию. Суд отказал в экстрадиции, указывая на два обстоятельства: не допускается выдача, если она преследует цель – наказание по политическим причинам, а также если выдача ставит под угрозу права человека.