Политика

Новости

Воронежский вице-губернатор попросил проверить законность выплаты ему 23 окладов

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил единовременную выплату 23 окладов, обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность этой выплаты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора области Михаила Усова. По его словам, проверка уже началась.

«Юрий Агибалов обратился с заявлением в прокуратуру и просил провести проверку по законности выплаты ему компенсации в связи увольнением на пенсию. И мы ее проводим», – заявил Усов.

Кроме того, в понедельник губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что Агибалов не войдет в состав нового правительства региона. По словам главы региона, он сам написал заявление.

На прошлой неделе стало известно, что Гусев уволил Агибалова, выплатив ему положенные по закону 23 должностных оклада, а через два дня назначил его на прежнюю должность. Соответствующие документы опубликовал Telegram-канал «Незыгарь», их подлинность подтвердили источники «Коммерсанта». «Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал губернатор Воронежской области.

Пресс-служба правительства Воронежской области сообщила, что оклад вице-губернатора до увольнения составлял 11 189 руб. Соответственно, единовременная выплата, которую он получил, равнялась 223 892 руб. (после вычета подоходного налога в 13%), указала пресс-служба. При этом оклад Агибалова после повторного трудоустройства составляет 45 320 руб.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры