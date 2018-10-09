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Минобороны России откроет представительство в ЦАР

Министерство обороны России откроет представительство в Центральноафриканской республике (ЦАР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на портале правовой информации.

В документе указано, что правительства России и ЦАР заключили соглашение, цель которого – «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества». Там же указано, что ЦАР должна предоставить руководителю представительства возможность посещать при необходимости воинские части, имеющие на вооружении военную технику российского производства.

Когда именно будет открыто представительство – не уточняется. В нем будет работать пять человек: руководитель, его заместитель, помощник руководителя по контрактной работе, а также старший офицер и старший референт-переводчик, говорится в документе. Сотрудники представительства и члены их семей не участвуют в боевых действиях в ЦАР, уточняется там же.

Представительство будет содержаться за счет российской стороны, указано в распоряжении. Кроме того, Россия за свой счет будет арендовать для сотрудников представительства и их семей служебные помещения и жилье, а ЦАР обеспечивать их безопасность, отмечено в документе. Имущество представительства пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и других исполнительных действий.

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка. ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. Некоторые зарубежные СМИ, например, французская газета Le Monde писала о том, что в ЦАР есть российские наемники. Среди российских издания о присутствии ЧВК «Вагнера» в ЦАР сообщала «Новая газета».

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