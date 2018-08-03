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МИД назвал вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

Первые результаты расследования убийства журналистов в Центральноафриканской Республике говорят о том, что россияне стали жертвами грабителей. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел России.

«Первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты», – сообщил МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в пятницу сообщила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.

Захарова подтвердила, что журналисты не обращались ни в какие государственные структуры или СМИ ЦАР для получения аккредитации. В четверг МИД сообщил, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль въехали в страну по туристическим визам. Также, по словам Захаровой, журналисты не пользовались бронежилетами и касками с надписями, которые говорили бы об их принадлежности к прессе. По ЦАР они перемещались на частном автомобиле с нанятым на месте водителем.

Захарова опровегла сообщения о том, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. «В отсутствие согласования с местным оборонным ведомством журналистов из любой страны не могли пустить на военную базу, где работают представители силовых ведомств ЦАР и российские инструкторы», – сказала представитель МИДа. По ее словам, тренировочные базы являются закрытыми объектами, посещение которых возможно только после получения аккредитации.

В понедельник, 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Погибшие снимали фильм о частной военной компании «Вагнера».