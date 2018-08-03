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Политика
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МИД назвал вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

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Первые результаты расследования убийства журналистов в Центральноафриканской Республике говорят о том, что россияне стали жертвами грабителей. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел России.

«Первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты», – сообщил МИД.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге в пятницу сообщила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.

Захарова подтвердила, что журналисты не обращались ни в какие государственные структуры или СМИ ЦАР для получения аккредитации. В четверг МИД сообщил, что Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль въехали в страну по туристическим визам. Также, по словам Захаровой, журналисты не пользовались бронежилетами и касками с надписями, которые говорили бы об их принадлежности к прессе. По ЦАР они перемещались на частном автомобиле с нанятым на месте водителем.

Захарова опровегла сообщения о том, что журналистов не пустили на тренировочные базы в ЦАР и им пришлось проводить тайное расследование. «В отсутствие согласования с местным оборонным ведомством журналистов из любой страны не могли пустить на военную базу, где работают представители силовых ведомств ЦАР и российские инструкторы», – сказала представитель МИДа. По ее словам, тренировочные базы являются закрытыми объектами, посещение которых возможно только после получения аккредитации.

В понедельник, 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. При себе у погибших были только журналистские удостоверения. Погибшие снимали фильм о частной военной компании «Вагнера».

Финансы
Новости

МИД назвал санкции против банка «Агросоюз» проявлением беспомощности США

Ведомости
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Санкции США против московского банка «Агросоюз» лишь демонстрируют беспомощность Вашингтона, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в последнее время американские политики начали признавать, что попытки давления на Москву с помощью санкций не работают, но все равно «продолжают гнуть свое».

«Свернуть Россию с ее пути, продиктовать нам свою волю у них, конечно, не получится. Эти нелепые "показательные выступления" сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку», – говорится в комментарии Рябкова.

Власти США в пятницу ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. По данным минфина США, банк провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи. 

Кроме того, в четверг группа американских сенаторов обнародовала законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предполагает введение ограничений против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

В пятницу законопроект был внесен в конгресс США и направлен на рассмотрение профильного комитета сената.

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Бизнес
Новости

«Алроса» продала самый дорогой бриллиант России

Ведомости
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«Алроса» продала крупнейший бриллиант из коллекции «Династия». Об этом говорится в сообщении компании. Там же отмечается, что это самый дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в России. Он представляет собой бесцветный камень массой 51,38 карата круглой формы.

Имя покупателя не раскрывается, как и стоимость. Однако «Алроса» уточняет, что выручила $10 млн от продажи всей коллекции.

В серию бриллиантов «Династия» входит пять камней. В ноябре «Алроса» провела первый аукцион по их продаже. Тогда были проданы все камни, кроме крупнейшего. «Рынок оказался не готов к значительному превышению средней цены за карат, учитывая размер бриллианта в 51,38 карата», – объяснила компания.

Как выглядят бриллианты коллекции «Династия»

Технологии
Новости

Суд обязал издателя журнала Geo выплатить типографии 18 млн рублей долга

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании ООО «Первый полиграфический комбинат» к ООО «Джи медиа» (издает журналы Geo и Geoленок, оба входят в издательский дом ACMG), следует из картотеки арбитражных дел. По решению суда издательство должно выплатить типографии 18 млн руб. долга.

Решение было принято 23 июля судом первой инстанции, «Джи медиа» может обжаловать его в течение месяца. Представитель компании в пятницу вечером не смог оперативно ответить на вопросы «Ведомостей».

Та же самая типография 26 июля подала к «Джи медиа» еще один иск на сумму более 12 млн руб., следует из документов, размещенных в картотеке арбитражных дел.

Издательский дом ACMG принадлежит бизнесмену Александру Федотову и издает русские версии журналов Forbes, SNC, Numero, Golf Digest, Objekt Russia, Interni. До осени 2015 г. журнал Forbes в России (а также OK!, Geo и «Gala Биография») издавала немецкая компания Axel Springer, но она была вынуждена продать бизнес из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% в российских СМИ. После смены собственника новым главным редактором Forbes был назначен Николай Усков, бывший главный редактор GQ и руководитель проекта «Сноб». В июне этого года Федотов уволил главного редактора Forbes Николая Ускова за «неудовлетворительное качество работы». Усков с формулировками не согласился и оспорил увольнение в суде (решение по его иску не принято).

После увольнения Усков рассказал о финансовых проблемах Федотова, в том числе о долгах перед типографией и Mediascope. Структуры исследовательской компании Mediascope (АО «Медиаскоп» и АО «Эдфаут») подали два иска к ООО «Издательский дом «Арт ком медиа», одной из компаний издательского дома ACMG, на общую сумму 6 млн руб., следует из данных картотеки Арбитражного суда Москвы.

В мае типография подавала иск и к компании «Ас рус медиа» (издатель Forbes в России) на сумму 4,3 млн руб. Суд пока не вынес решение по этому делу. Следующее заседание назначено на 12 сентября, к этому времени стороны должны рассмотреть вопрос об урегулировании спора миром, следует из судебных документов в картотеке арбитражных дел.

Политика
Новости

Законопроект о новых санкциях против России внесли в конгресс США‍

Ведомости
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Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь американского сенатора Роберта Менендеса, который является одним из авторов документа.

По его словам, законопроект направлен на рассмотрение комитета конгресса по иностранным делам. Утвержденного графика рассмотрения документа нет, добавил собеседник агентства.

Сенаторы представили законопроект в четверг. Он предполагает введение санкций против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и олигархов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

Новые санкции, по словам авторов законопроекта, призваны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия на Украине и в Сирии.

Кто попал под новые санкции США в апреле

Бизнес
Новости

Путин утвердил создание офшоров в России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области зон с льготными условиями для работы иностранных компаний – специальных административных районов (САР). Документы опубликованы на официальном портале правовой информации. Их приняла ранее Госдума и одобрил Совет Федерации.

Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании, следует из документов. Кроме того, надо будет инвестировать в России как минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации в регионах. Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний. Еще одно новое условие: перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 г., а контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 г.

В этих специальных экономических зонах будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%. Авторами инициативы о создании специальных экономических зон в России выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области.

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Политика
Новости

США ввели санкции против российского банка за связи с КНДР

Ведомости
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Власти США ввели санкции против российского банка «Агросоюз» из-за нарушения режима нераспространения в отношениях с КНДР. Об этом говорится в сообщении минфина США.

«Агросоюз» провел «значительную» сделку для гражданина КНДР Хан Джан Су, который представляет интересы крупного банка Северной Кореи, объясняет минфин. В санкционный список также попали китайская компания «Даньдун чжуншэн индастри энд трейд» и северокорейская «Корпорация Унгум». Кроме того, в нем есть и один человек – гражданин Северной Кореи Ли Чен Вон.

США будут продолжать вводить санкции и закрывать поток незаконных доходов в Северную Корею, приводятся в сообщении минфина слова министра финансов США Стивена Мнучина. По его словам, это будет происходить до тех пор, пока Северная Корея не проведет полное ядерное разоружение.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что в России продолжают работать граждане Северной Кореи, несмотря на запрет ООН. В сентябре Совет Безопасности организации запретил правительствам других стран нанимать на работу северокорейцев. Сделано это для того, чтобы сократить доход режима северокорейского лидера Ким Чен Ына, объясняет издание.

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Политика
Новости

Кандидат в мэры Москвы дал старт еще одному референдуму по пенсионной реформе

Ведомости
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Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов в пятницу провел собрание инициативной подгруппы по проведению общероссийского референдума по повышению пенсионного возраста. «Мы должны заставить правительство отозвать антинародный законопроект и предложить другую реформу», - заявил он.

Участники собрания единогласно проголосовали за то, чтобы вынести на референдум вопрос «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Желающих выступить не нашлось. «Я выразил глас народа», - удовлетворенно резюмировал Свиридов.

Это уже не первая попытка инициировать референдум по вопросу о повышении пенсионного возраста. Ранее КПРФ провела в Москве собрание инициативной подгруппы по проведению референдума, но ее вопрос забраковал ЦИК. После консультаций коммунисты смогли согласовать с ЦИК «оптимальную», по словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, формулировку вопроса, но очередное собрание инициативной подгруппы они проведут только 7 августа, зато заявки подали сразу в семи регионах. В одном регионе может быть зарегистрирована только одна подгруппа, если вопросы сходны по содержанию. Таким образом, отмечал ранее член ЦИК Евгений Колюшин, вполне может начаться конкуренция двух инициатив о проведении референдума: для того чтобы зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, организаторы должны зарегистрировать не менее 43 региональных подгрупп. Кроме того, Центризбирком должен признать вопрос не противоречащим требованиям федерального законодательства.

Свиридов в пятницу заявил журналистам, что инициатива референдума - не партийный проект, он выступает с ним в инициативном порядке, так как считает: референдум против пенсионной реформы может привлечь более широкий круг граждан. Он считает, что коммунисты непоследовательны в своей борьбе с пенсионной реформой, И кроме того, у них же нет монополии на референдум, подчеркивает Свиридов.

Подавшие уведомление в Мосгоризбирком о проведении инициативной подгруппы Владимир Бадмаев и Светлана Анисимова сказали «Ведомостям», что не являются членами партии «Справедливая Россия», но имеют опыт участия в подготовке городского референдума против платных парковок. Свиридова они тоже знают еще с того времени, а теперь решили привлечь его как «лицо медийное».

Референдум о платных парковках инициативная группа «Справедливой России» пыталась провести в Москве в 2013-2014 гг. и даже добилась регистрации инициативной группы. Но в итоге необходимого количества подписей собрать не удалось, и их даже не стали сдавать в Мосгоризбирком.

Тогда работа по сбору подписей сильно осложнилась из-за новогодних праздников, вспоминает Свиридов, на этот раз все будет по-другому, уверен он.

Бизнес
Новости

Reuters сообщил об уходе из Крыма последней западной сети отелей

Ведомости
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Последняя работавшая в Крыму западная сеть отелей — американская Best Western Hotels & Resorts — покинула полуостров из-за санкций, сообщает Reuters со ссылкой на двух сотрудников гостиницы.

По данным агентства, отель продолжает работать, но под другим названием. В 2000-х гг. он стал называться «Best Western Севастополь», сейчас отель называет себя «Гостиница «Севастополь». Бренд Best Western исчез из оформления и систем бронирования.

Построенный в середине прошлого века отель в разные годы принимал известных политиков и деятелей культуры, включая поэта Иосифа Бродского. После смены названия в сервисе отеля ничего не изменилось, отмечает агентство: он так же сдает комнаты по $100 за ночь и предлагает завтраки на живописной террасе с видом на бухту.

«Теперь мы называемся просто "Гостиница «Севастополь". Но ничего не поменялось, стандарты те же, три звезды. Просто перестали платить за франшизу», — рассказал один из собеседников агентства.

Генеральный директор отеля и представители Best Western отказались отвечать на вопросы Reuters. С контролирующим владельцем гостиницы агентство не смогло связаться.

Санкции в отношении России были введены после присоединения Крыма в 2014 г. Они запрещают американским компаниям вести бизнес в Крыму, инвестировать в экономику полуострова и сотрудничать с рядом лиц из России.

Как выглядит крымский отель, признанный лучшим в мире

Политика
Новости

В Амстердаме задержали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

Ведомости
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В аэропорту Амстердама по запросу Германии задержали россиянина, подозреваемого в финансировании запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила прокуратура Берлина.

Задержанного зовут Юсуп Б., ему 29 лет, говорится в сообщении. По версии следствия, подозреваемый переводил ИГ средства, которые использовались для обучения членов организации и закупки оружия. После того как россиянин узнал о возбуждении против него дела, он уехал из Германии и скрылся в одной из стран Южной Америки. После возвращения оттуда он был задержан.

В отношении Юсупа Б. действовал европейский ордер на арест, в соответствии с которым он был задержан амстердамскими полицейскими. Теперь власти Нидерландов должны принять решение об экстрадиции задержанного.

Посольство России в Нидерландах сообщило, что задержанный россиянин к ним не обращался. Если посольство получит подтверждение, что подозреваемый является гражданином России, ему будет оказана вся необходимая помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе. 

Бизнес
Новости

Акции The Kraft Heinz Company подорожали на фоне слухов о покупке производителя супов

Ведомости
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В пятницу на торгах до открытия сессии котировки The Kraft Heinz Company росли на 7,5%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

The Kraft Heinz Company появилась в результате слияния Kraft Foods и Heinz Company в 2015 г. Компания производит приправы, соусы, сыры, полуфабрикаты, детское питание и др. Среди ее брендов – Heinz, Maxwell House, Philadelphia и др.

Причин для роста цен акций две, передает Bloomberg. Первая – финансовые результаты компании. Продажи The Kraft Heinz Company за последний квартал выросли на 0,7% до $6,7 млрд, говорится в отчете компании. «Наши результаты за первое полугодие оказались лучше прогнозов, сделанных три месяца назад», – приводятся в сообщении слова гендиректора Бернардо Хиза.

Вторая причина – слухи на рынке. The Kraft Heinz Company изучала финансовые данные производителя супов Campbell, что означает возможную сделку, хотя пока никакого предложения сделано не было, писала New York Post со ссылкой на источники.

Восемь необычных экономических индикаторов

Политика
Новости

На Украине задержали 11 администраторов групп в «Одноклассниках» и «В контакте»

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) в июле задержала 11 администраторов сообществ в социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте», сообщила пресс-служба ведомства. По версии СБУ, они «размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб».

Среди задержанных шесть жителей Одессы, двое — из Киевской области, а также жители Бахмута (Донецкая область), Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Задержанные администраторы групп по указанию из России размещали «материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций ЛНР и ДНР», говорится в сообщении СБУ. По данным спецслужбы, они получали за это денежное вознаграждение от российских кураторов.

На сайте СБУ опубликовано видео с допросами четырех подозреваемых. Все они признали вину и подтвердили, что размещали информацию антиукраинского характера. Один из них сообщил, что к нему обращались администраторы российских сообществ. Другой рассказал, что его об этом попросил в соцсетях человек, представившийся журналистом из России. О вознаграждении на представленном видео никто из них не сообщал.

В отношении задержанных возбуждено дело по ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической организации).

Социальные сети «В контакте» и «Одноклассники» блокируются на Украине. В мае прошлого года президент Петр Порошенко ввел в отношении них санкции на три года. Однако, по данным национальной интернет-ассоциации Украины, российские соцсети остаются популярными в стране, несмотря на блокировку.

Какие приложения россияне использовали чаще всего в 2017 году

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