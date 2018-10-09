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Голодец назвала «неспортивным» поведение футболистов Кокорина и Мамаева

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин ведут себя недопустимо, подавая дурной пример молодежи, заявила вице-премьер по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец, комментируя драки с участием футболистов.

«Я считаю недопустимым такое поведение футболистов. Я жду более внятной реакции от Российского футбольного союза, от Российской премьер-лиги. Потому что это наши звезды, и многие поколения наших ребят, детей равняются на наших спортсменов. Такое поведение просто неспортивно», – сказала Голодец журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

Комментируя перспективы включения Мамаева и Кокорина в сборную России по футболу, Голодец отметила, что «они в сборной не состоят». Ранее министр спорта Павел Колобков заявил, что после драки Мамаев и Кокорин могут навсегда потерять места в национальной сборной.

МВД возбудило два уголовных дела о побоях по факту конфликтов с участием Мамаева и Кокорина. О первом инциденте в понедельник сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, утром 8 октября футболисты избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже канал опубликовал видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией. Минпромторг в понедельник вечером подтвердил, что Пак и Гайсин были госпитализированы и обратились с заявлением в полицию.

Газета «Московский комсомолец» позже написала, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Последний рассказал изданию подробности инцидента. По словам водителя, он ожидал телеведущую на 2-й Брестской улице в Москве и отказал незнакомой девушке в просьбе «погреться». После этого в его машину кинули какой-то предмет, а когда водитель вышел осмотреть машину, на него напала группа агрессивных молодых людей. В нападавших он опознал Кокорина и Мамаева.

Клуб «Краснодар» заявил о намерении разорвать контракт с Мамаевым. «Зенит» сообщил, что примет решение о наказании Кокорина после правовой оценки его действий. «Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в заявлении клуба.