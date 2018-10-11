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Железняк покинул пост в руководстве «Единой России»

Президиум генерального совета «Единой России» принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, сообщает «Интерфакс». Кроме того, Железняк покинет пост председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. РБК уточняет, что решение освободить его от должности было принято единогласно.

Железняку 48 лет. Он занимал пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» с 2012 г. Заявление о его отставке по собственному желанию появились еще в конце июля. О причинах официально не сообщалось. В отставку по собственному желанию Железняк подал вскоре после того, как не явился в Госдуму на голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста. РБК со ссылкой на источники писал, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего он и написал заявление.

Должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» займет сенатор Андрей Климов, уточняет «Интерфакс». О том, что Климов сменит Железняка на этой должности, писал ранее «Коммерсантъ». Климов с 2012 г. представляет Пермский край в Совете федерации и является зампредом комитета по международным делам.

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