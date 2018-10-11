Железняк покинул пост в руководстве «Единой России»
Президиум генерального совета «Единой России» принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, сообщает «Интерфакс». Кроме того, Железняк покинет пост председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. РБК уточняет, что решение освободить его от должности было принято единогласно.
Железняку 48 лет. Он занимал пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» с 2012 г. Заявление о его отставке по собственному желанию появились еще в конце июля. О причинах официально не сообщалось. В отставку по собственному желанию Железняк подал вскоре после того, как не явился в Госдуму на голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста. РБК со ссылкой на источники писал, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего он и написал заявление.
Должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» займет сенатор Андрей Климов, уточняет «Интерфакс». О том, что Климов сменит Железняка на этой должности, писал ранее «Коммерсантъ». Климов с 2012 г. представляет Пермский край в Совете федерации и является зампредом комитета по международным делам.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин