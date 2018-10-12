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Суд арестовал четвертого фигуранта дела против Кокорина и Мамаева

Тверской суд Москвы отправил под арест четвертого подозреваемого по уголовному делу, возбужденному против Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Под арест до 8 декабря 2018 г. отправлен Александр Протасовицкий. Он подозревается в хулиганстве по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса.

11 октября арестованы до 8 декабря были также футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл Кокорин.

Кокорина и Мамаева подозревают в том, что 8 октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Накануне первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.