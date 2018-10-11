Суд арестовал футболистов Кокорина и Мамаева

Они останутся под стражей до 8 декабря

Кокорин и Мамаев были задержаны в среду после того, как явились на допрос в полицию Дмитрий Голубович / ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал до 8 декабря футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении младшего брата Кокорина – Кирилла.

Об аресте футболистов ходатайствовали следователи московского главка МВД. Прокурор поддержал ходатайства. Дела фигурантов рассматривали разные судьи. Следователь, выступавший в зале, где рассматривалось дело Кокорина, высказал опасение, что футболист, оставшись на свободе, продолжит преступную деятельность или скроется от следствия. По мнению следствия, Кокорин совершил преступления, в которых его подозревают, «с особым цинизмом и жестокостью», «выполнял активную роль в ходе преступлений», а также он «представляет социальную опасность для граждан». Кроме того, сотрудники правоохранительных органов отметили «положение в обществе» игрока «Зенита», которое может позволить ему оказывать давление на ход следствия.

Адвокат Кокорина назвал произошедшее «роковым стечением обстоятельств». Он просил отпустить футболиста под подписку о невыезде. Защитник охарактеризовал Кокорина как отличного спортсмена, примерного сына и любящего отца.

Кокорин в суде заявил, что хотел бы извиниться перед пострадавшими от его действий. Он признал, что вел себя недопустимо, и добавил, что готов сделать все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Футболист просил не лишать его свободы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Адвокат Мамаева просил суд избрать его подзащитному меру пресечения в виде запрета определенных действий. Спортсмен в суде принес публичные извинения и отметил, что сам явился в следственные органы. «Я не намерен скрываться, готов идти на полное сотрудничество с полицией», – подчеркнул Мамаев, добавив, что он готов возместить причиненный ущерб.

В отношении Кокорина и Мамаева, а также младшего брата Кокорина – Кирилла возбуждено дело о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – семь лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник, 8 октября, подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Из медицинского заключения, которое было оглашено в четверг в суде, следует, что Пак в результате драки получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы. В показаниях Пака говорится, что футболисты издевательски высказывались в его адрес, в частности, насмехались над его национальностью. Когда он сделал спортсменам замечание, они напали на него и принялись избивать, утверждает Пак.

Из показаний водителя, которые также были зачитаны в суде, следует, что 8 октября в машину его работодателя села «очень пьяная девушка», которую он попросил выйти. После этого, по словам мужчины, в его сторону «началась агрессия»: компания Кокорина и Мамаева била его ногами и руками, пока он лежал на земле. В результате мужчина получил сотрясение мозга, перелом носа и ушиб мягких тканей.

После случившегося футболисты были вызваны на допрос, но явились в полицию только в среду, когда МВД пригрозило объявить их в федеральный розыск. После допроса оба были задержаны на 48 часов.

Футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста.