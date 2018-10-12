Политика

Новости

Смолов первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил о необходимости поддержать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом. «Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию», — написал Смолов в Instagram.

«Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — добавил он.

В четверг, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. На тот же срок арестован предполагаемый сообщник игроков — младший брат Кокорина Кирилла. Молодых людей подозревают в хулиганстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК) и двух эпизодах побоев. В суде Кокорин и Мамаев заявили, что раскаиваются в содеянном. Они принесли извинения пострадавшим.

Ранее ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои» по факту избиения Кокориным и Мамаевым 8 октября в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Мужчина после нападения был госпитализирован. Позже полиция возбудила второе дело из-за драки в «Кофемании» на ул. Большой Никитской. Тогда в кафе после замечания были избиты директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба инцидента были сняты камерами видеонаблюдения. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде