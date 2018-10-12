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Смолов первым из футболистов публично поддержал Кокорина и Мамаева

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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил о необходимости поддержать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. По его словам, игрокам следует дать возможность исправить ситуацию, загладить вину перед пострадавшими и перед обществом в целом.  «Каждый из нас совершал глупые поступки, о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят, тем самым только ухудшая ситуацию», — написал Смолов в Instagram.

«Все нуждаются в прощении, и поддержке! Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!» — добавил он.

В четверг, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря. На тот же срок арестован предполагаемый сообщник игроков — младший брат Кокорина Кирилла. Молодых людей подозревают в хулиганстве по предварительному сговору (часть 2 статьи 213 УК) и двух эпизодах побоев. В суде Кокорин и Мамаев заявили, что раскаиваются в содеянном. Они принесли извинения пострадавшим.

Ранее ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Побои» по факту избиения Кокориным и Мамаевым 8 октября в центре Москвы водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Мужчина после нападения был госпитализирован. Позже полиция возбудила второе дело из-за драки в «Кофемании» на ул. Большой Никитской. Тогда в кафе после замечания были избиты директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба инцидента были сняты камерами видеонаблюдения. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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Политика
Новости

Памфилова заявила о риске непоправимого ущерба выборам в Хакасии

Ведомости
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Обращение избиркома Хакасии в Верховный суд республики для отмены регистрации кандидата от КПРФ Валентина Коновалова может нанести «непоправимый ущерб» избирательному процессу в регионе. Об этом заявила руководитель ЦИК Элла Памфилова, передает «РИА Новости».

По ее словам, она была в отпуске и «с прискорбием» узнала о решении региональной избирательной комиссии, которая «молниеносно отреагировала на представление республиканской прокуратуры, не удосужившись более внимательно и всесторонне проанализировать ситуацию, в том числе проконсультироваться с Центральной избирательной комиссией».

Эти «скоропалительные действия могут нанести непоправимый ущерб всему избирательному процессу в республике», подчеркнула Памфилова и выразила надежду на то, что Верховный суд республики «не допустит столь негативного развития событий». ЦИК, в свою очередь, «внимательно проанализировав все затребованные документы, в ближайшие дни даст должную оценку произошедшему», заключила руководитель комиссии.

Ранее источник «Ведомостей» в избиркоме Хакасии сообщил, что прокуратура республики принесла в избирком региона представление о лишении регистрации Коновалова. По данным ведомства, в документах, поданных коммунистом на регистрацию, якобы обнаружены нарушения. Избирательная комиссия Хакасии сообщила, что обратится в суд с просьбой отменить регистрацию Коновалова.

После этого руководитель КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту Владимиру Путину, а также генпрокурору Юрию Чайке. «Я официально направил президенту правительственную телеграмму с требованием остановить беспредел, который творится в Хакасии, и с просьбой к генпрокурору отозвать представление местного прокурора», – подчеркнул Зюганов.

Коновалов во время первого тура губернаторских выборов в Хакасии набрал 44,8% голосов – больше, чем другие кандидаты. Никто из кандидатов не смог преодолеть необходимый порог голосов (50%), и в регионе должен пройти второй тур, однако он уже дважды переносился из-за последовательного снятия двух кандидатов.

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Технологии
Новости

В мире впервые обновили ключи для защиты доменных имен интернета

Ведомости
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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые в истории осуществила смену криптографических ключей, защищающих систему доменных имен интернета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Смена ключа произошла в 16.00 по Гринвичу (19.00 мск) 11 октября», – говорится в сообщении. ICANN предупреждала ранее, что из-за этого «небольшой процент интернет-пользователей» столкнется с проблемами при использовании интернета. Пользователям, например, не удастся открыть сайт, указанный ими в адресной строке браузера.

Ключ был обновлен впервые со времени начала его применения в 2010 г. Операция предусматривает создание новой пары криптографических ключей – открытого и закрытого. Открытый распространяется среди интернет-провайдеров, администраторов корпоративных сетей, разработчиков программного обеспечения. Криптографические ключи используются для защиты от мошенников. До их появления злоумышленники могли легко перехватить запрос компьютера пользователя и заменить его на неправильный. В результате пользователь мог подключиться к серверу мошенников, не желая этого.

Руководитель ICANN по работе со странами Восточной Европы и Средней Азии Александра Куликова в начале сентября говорила РБК, что организация обязалась менять криптографические ключи «при необходимости или по истечении пяти лет работы» в 2010 г. Несмотря на это, нынешняя смена ключей стала первой. Впервые ICANN заявила о необходимости провести эту процедуру в 2016 г. Она была назначена на 11 октября 2017 г., но процедуру пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров, говорила Куликова.

Международная некоммерческая организация ICANN была создана 18 сентября 1998 г. при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. Ее штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе.

Политика
Новости

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве вице-президента ОАК

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс». Герасимов заключен под стражу до 9 декабря.

Ранее был арестован генеральный директор компании «Вемина авиапрестиж» Виталий Романюк. Фигурантам предъявлены обвинения в хищении 174 млн руб. из бюджетных средств по ст. 159, ч. 4 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

«Коммерсантъ» 11 октября со ссылкой на источники сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемки документов по десяти адресам, в том числе в квартире и рабочем кабинете вице-президента ОАК. Обыски также велись в домах бизнесменов, заключавших контракты на предоставление услуг ОАК и специальному летному отряду (СЛО) «Россия». Отряд занимается перевозкой первых лиц страны.

По версии следователей, СЛО «Россия» заключил контракт с ОАК на 394 млн руб. на установку интерьеров в три самолета Як-43, которые числятся за управделами президента. После получения контракта госкорпорация заключила новый контракт с «Вемина авиапрестижем» на 375 млн руб. ОАК перечислила компании 315 млн руб. в качестве аванса, на эти деньги банк предоставил банковскую гарантию. Следователи утверждают, что цена этого контракта была завышена на 174 млн руб.

Кто в России летает на самых дорогих вертолетах

Политика
Новости

Одиннадцать человек погибли в ДТП в Чувашии

Ведомости
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Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком в Чувашии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Авария произошла около семи часов вечера по московскому времени в Чебоксарском районе.

В медицинских службах региона ТАСС сообщили об одиннадцати погибших и четверых пострадавших. Пресс-служба главы Чувашии подтвердила «РИА Новости» гибель одиннадцати человек.

Источник «Интерфакса» сообщил, что автобус следовал из Канаша в Москву.

Авария произошла на 647-м км трассы М-7. «Предварительно самосвал выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat, в котором находились восемь человек», — сказали в УГИБДД.

Бизнес
Новости

Ozon начал тестировать доставку лекарств на дом

Ведомости
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Онлайн-ритейлер Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал тестировать доставку лекарств на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Шульгина.

Собеседник агентства уточнил, что компания открыла на базе своих складов две офлайн-аптеки, где посетители могут купить безрецептурные препараты или заказать их на дом. Доставка работает в тестовом режиме для жителей Москвы и Твери, в этих городах работают обе аптеки. В аптеках не представлены рецептурные лекарства, поскольку онлайн проверить достоверность рецепта на них нельзя, пояснил Шульгин. Всего компания предлагает более 3000 препаратов.

«Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку — я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon», — пояснил руководитель Ozon.

Ozon начал тестировать доставку лекарств в преддверии легализации их дистанционной продажи в России, отмечает агентство. Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. В конце прошлого года Госдума приняла его в первом чтении.

11 октября лекарства через свой маркетплейс «Беру» начали продавать «Яндекс» и Сбербанк. Пока заказанные лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити». Нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы. Пока лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране.

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon

Политика
Новости

В России прошли масштабные учения Стратегических ядерных сил

Ведомости
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Россия по поручению президента Владимира Путина провела масштабные учения Стратегических ядерных сил. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. В учениях участвовали экипажи атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Военные провели учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет из акваторий Баренцева и Охотского морей. Запуски проводились также самолетами дальней авиации, которые поднимались в воздух с аэродромов «Энгельс», «Украинка» и «Шайковка».

Единая космическая система и наземные радиолокационные станции обнаружили все пуски ракет подлодок на учениях. «Задачи учений выполнены в полном объеме», — подчеркнуло ведомство. Учебные цели были поражены на полигонах Кура, Чижа, Пембой и Теректа.

В мае прошли испытания морской составляющей Стратегических ядерных сил — ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий» (головной корабль проекта 955 «Борей»). Крейсер успешно провел залповые пуски четырех баллистических ракет «Булава» по полигону Кура на Камчатке. «Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые», — сообщало тогда ведомство.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Пентагон временно запретил полеты всех истребителей F-35

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Пентагон приостановил полеты всех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных авиастроительной компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. F-35 — самая дорогостоящая система вооружений США, отмечает Bloomberg.

Полеты 245 воздушных судов запрещены до окончания проверок после сентябрьской аварии одного из этих истребителей — F-35B — в Южной Каролине. Расследование этой аварии продолжается. Теперь командование Военно-воздушных сил (ВВС) распорядилось проверить топливные трубы всех самолетов этого типа из-за риска поломок. Как ожидается, проверки будут завершены в течение следующих 24–48 часов. Представитель Пентагона в беседе с Bloomberg уточнил, что специалисты заменят неисправные детали, если найдут их.

F-35B – одна из трех моделей истребителя F-35. Она была создана для корпуса морской пехоты США. F-35B способен садиться вертикально, как вертолет, и требует для разбега меньшую, чем остальные модели, дистанцию. F-35B разбился 28 сентября, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот катапультировался. Источник CNN говорил, что это первое крушение истребителя F-35.

Bloomberg уточняет, что более 320 машин F-35 уже используются на 15 военных базах по всему миру, хотя Пентагон и Lockheed Martin продолжают исправлять более 900 недостатков машины, включая проблемы в сложном программном обеспечении истребителя.

Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»

Политика
Новости

Прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Гнойного и Замая

Ведомости
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Московская прокуратура проверит на экстремизм песни рэперов Вячеслава Машнова (Гнойный) и Андрея Замая (Хан Замай), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы музыкантов.

Проверка проводится по заявлению некоего гражданина Зелимханова, рассказал адвокат. Он утверждает, что «рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций». В качестве доказательств он привел в заявлении строчки из семи композиций исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона.

Для проверки прокуратура привлечет лингвистов и сотрудников Главного управления МВД по противодействию экстремизму, добавил Ясман. Он пояснил, что по результатам проверки прокуратура может возбудить дело об административном правонарушении, инициировать уголовное преследование или попросить суд признать треки экстремистскими. Адвокат считает, что проверка ничего не выявит, если тексты песен «будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей».

Замай назвал надуманными обвинения в свой адрес. По словам рэпера, его творчество — «это исследование языковой реальности во всех ее проявлениях» и ему чужды предрассудки, связанные с национальностями. 

Политика
Новости

ФССП создаст информационную систему с искусственным интеллектом

Ведомости
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие годы создаст информационную систему с технологией искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФССП Дмитрия Аристова. Система будет создаваться на деньги, привлеченные в Новом банке развития (НБР) стран БРИКС.

НБР, на 20% принадлежащий России, в конце мая предоставил Москве суверенный кредит на $460 млн, в том числе на развитие российской судебной системы. «Мы в рамках этого проекта будем создавать уникальную новую информационную систему, которая основана на самых современных технологиях с использованием искусственного интеллекта», — пояснил Аристов.

Директор ФССП добавил, что цель проекта не в том, чтобы заменить приставов роботами. С помощью новых технологий служба планирует обрабатывать большие объемы данных. По данным «Российской газеты», она будет использоваться для сбора информации о должниках. «Решения юридически значимые и процессуальные всегда будет принимать человек», — подчеркнул Аристов. Он не раскрыл деталей проекта, отметив лишь, что он «облегчит доступ граждан к информации об исполнительном производстве». Система будет создана в ближайшие три-четыре года.

Политика
Новости

Следствие попросит суд арестовать футболистов Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Следователи намерены в суде ходатайствовать об аресте подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла Кокорина. Об этом говорится в сообщении столичного главка МВД.

Такое решение было принято после проведения ряда следственных действий в ходе расследования, добавила пресс-служба ГУ МВД.

Футболисты были задержаны в среду после того, как явились на допрос в полицию. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганские действия, совершенные по предварительному сговору или группой лиц). Она предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в понедельник 8 октября подозреваемые избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, а спустя несколько часов напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака в кафе на Большой Никитской улице. Во время драки в кафе также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

После случившегося футбольный клуб «Краснодар», за который выступает Мамаев, заявил о намерении разорвать контракт со спортсменом. ФК «Зенит», за который играет Кокорин, пока не принял решения о наказании футболиста.

Политика
Новости

Железняк покинул пост в руководстве «Единой России»

Ведомости
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Президиум генерального совета «Единой России» принял решение освободить заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка от этой должности. Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, сообщает «Интерфакс». Кроме того, Железняк покинет пост председателя комиссии президиума генсовета партии по международной деятельности. РБК уточняет, что решение освободить его от должности было принято единогласно.

Железняку 48 лет. Он занимал пост заместителя секретаря генсовета «Единой России» с 2012 г. Заявление о его отставке по собственному желанию появились еще в конце июля. О причинах официально не сообщалось. В отставку по собственному желанию Железняк подал вскоре после того, как не явился в Госдуму на голосование по законопроекту о повышении пенсионного возраста. РБК со ссылкой на источники писал, что незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, после чего он и написал заявление.

Должность заместителя секретаря генсовета «Единой России» займет сенатор Андрей Климов, уточняет «Интерфакс». О том, что Климов сменит Железняка на этой должности, писал ранее «Коммерсантъ». Климов с 2012 г. представляет Пермский край в Совете федерации и является зампредом комитета по международным делам.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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