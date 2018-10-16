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Кремль прокомментировал разрыв отношений между РПЦ и Константинополем

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Кремль очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдает за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью (РПЦ) и Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вызывает нашу озабоченность, мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — сказал Песков, комментируя разрыв отношений между двумя церквями.

Песков не стал конкретизировать, соблюдение каких именно интересов РПЦ беспокоит российские власти, переадресовав этот вопрос в РПЦ. «Мы не можем вмешиваться во внутрицерковные дела, но поскольку это одна из основных религий в России, то, естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями», — добавил представитель Кремля.

15 октября РПЦ объявила, что прекращает церковные отношения с Константинополем «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви».

Это стало ответом на то, что Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат, и подтвердил, что намерен предоставить украинской церкви автокефалию (независимость).

Кремль ранее комментировал решение Константинополя, подчеркнув, что обеспокоен им и что Россия будет защищать православных.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подал в суд на аэропорт Томска из-за повреждения самолета птицами

Ведомости
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«Аэрофлот» подал в суд на ООО «Аэропорт Томск» (входит в «Новапорт» бизнесмена Романа Троценко), потребовав компенсации за поврежденный птицами самолет. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Томской области.

Авиакомпания считает, что из-за «ненадлежащего исполнения» аэропортом своих обязанностей по орнитологическому обеспечению безопасности полетов самолет получил повреждения, говорится в сообщении. «Аэрофлот» требует у аэропорта Томска компенсации в 1,56 млн руб. Суд зарегистрировал иск, заседание состоится 6 ноября.

Это не первый случай, когда «Аэрофлот» столкнулся с проблемами из-за птиц. Ранее авиакомпания задержала рейс из Абакана в Москву из-за попадания птицы в турбину двигателя Boeing 737-800. После этого прокуратура проводила проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении полетов, сообщал ТАСС.

«Аэрофлот» – крупнейшая авиакомпания России. В первом полугодии 2018 г. выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб., при этом компания получила 5,2 млрд руб. чистого убытка против 2,9 млрд руб. чистой прибыли год к году (данные по МСФО).

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Технологии
Новости

Boston Dynamics научила робота танцевать

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Американская компания Boston Dynamics научила робота танцевать. Соответствующее видео она выложила в YouTube.

Робот под названием SpotMini станцевал под песню Uptown Funk, спетую Марком Ронсоном совместно с Бруно Марсом.

Ранее в октябре компания научила человекоподобного робота Atlas выполнять некоторые движения паркура. Как сообщала компания, преодолевать препятствия роботу позволяет программное обеспечение и компьютерное зрение. Первое одновременно задействует руки, ноги и туловище робота, второе — позволяет ему замечать препятствия. В мае компания обучила Atlas бегать.

Boston Dynamics создал в 1992 г. специалист по робототехнике Марк Райберт, который собрал в стартапе инженеров из Массачусетского технологического института (MIT). В 2013 г. компанию купила Google.

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Бизнес
Новости

Совладелицу бренда Redmond приговорили к году колонии за неуплату налогов

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Суд Санкт-Петербурга признал гендиректора ООО «Технопоиск» Диану Желяскову виновной в уклонении от уплаты налогов и приговорил к году колонии общего режима, передает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что руководство «Технопоиска», занимающегося торговлей бытовой техникой, с 2012 по 2014 гг. уклонялось от уплаты НДС и налога на прибыль. С учетом штрафа и пени государству был причинен ущерб на сумму свыше 3 млрд руб.

Желяскову задержали 30 ноября 2017 г. в Санкт-Петербурге. В начале декабря того же года суд отправил ее под домашний арест.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Технопоиск» специализируется на оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами. Компания также занимается разработкой и проектировкой бытовой техники под брендами Redmond, Maxima и Bodykraft, ранее писал «Деловой Петербург». Желяскова является совладельцем производителя мультиварок и другой бытовой техники Redmond (ООО «Редмонд»).

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Политика
Новости

«Дождь» узнал о поездке руководства «Единой России» на Афон накануне запрета РПЦ

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и его заместитель Евгений Ревенко на неделю уехали молиться на Афон, перед тем как Русская православная церковь (РПЦ) разорвала отношения с Константинополем. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники.

В воскресенье Турчак опубликовал в Instagram фотографию с Афона. Ранее источники «Дождя» говорили, что его не будет неделю. Турчак каждый год ездит на Афон, и сейчас праздник [Покров Пресвятой Богородицы], сказали телеканалу в пресс-службе партии. С Ревенко «Дождю» не удалось связаться, однако во фракции сказали, что он написал заявление на отпуск за свой счет на вторник и среду. Сейчас в Госдуме идет пленарная неделя, депутаты обязаны посещать заседания нижней палаты парламента, напоминает телеканал.

«У Андрея Анатольевича [Турчака] на этой неделе официальный отпуск. Где его проводить, он решает сам. Как он проводит свой отпуск, я не могу вам рассказать», — сказала «Ведомостям» пресс-секретарь Турчака Оксана Ширан. Связаться с Ревенко «Ведомостям» не удалось: его телефон был недоступен.

В понедельник, 15 октября, РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за намерения Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви. Из-за этого решения прихожане РПЦ не смогут молиться в храмах на Афоне. Верующим РПЦ также нельзя будет молиться в храмах на Крите, Родосе и других островах Додеканеса в юго-восточной части Эгейского моря, а также в Стамбуле и Анталье. Кремль очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдает за тем, как развиваются отношения между РПЦ и Константинопольским патриархатом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Это вызывает нашу озабоченность, мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены».

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Политика
Новости

Греф назвал математические школы пережитком прошлого

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф назвал узкоспециализированные математические школы, в которых детей «пичкают» одним предметом, пережитками прошлого. По его мнению, в будущем математики и программисты будут востребованы все меньше и меньше, передает РИА «Новости».

«Когда мы пытаемся сказать, что мы сейчас будем развивать специальности "математик" и "программист", мы попадем ровно в такую же ловушку, как у нас было какое-то время назад с юристами и экономистами», — пояснил он на московском международном форуме «Открытые инновации».

Греф считает, что одинаково нужны все специальности. Президент Сбербанка назвал себя «категорическим противником математических школ». «Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты очень равномерно, на 360 градусов», — подчеркнул он. По его словам, сейчас у работодателей нет проблем с программистами. При этом существует много профессий, по которым подготовка специалистов не происходит на должном уровне.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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Бизнес
Новости

РБК: долю Магомедова в «Трансконтейнере» получит ВТБ

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Банк ВТБ на этой неделе может получить принадлежащую компании FESCO долю (25,07%) в крупнейшем железнодорожном контейнерном операторе «Трансконтейнер». Об этом сообщили РБК два источника, близких к акционерам FESCO и «Трансконтейнера».

По их словам, пакет перейдет банку за долги, после чего ВТБ продаст его стратегическому инвестору. «Структурно верно, но по скорости не знаю», — отметил один из собеседников.

15 октября председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде сообщила, что компания находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже 25,07% «Трансконтейнера».

По данным РБК, основные претенденты на долю — «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет, и UCL Владимира Лисина.

Представитель Invest AG Абрамова (операционный партнер в «Енисей капитале») не предоставил комментария. Представитель ПГК (входит в UCL Лисина) отказался от комментариев.

Треть FESCO принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову. Он и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Свою вину Магомедовы отрицают.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. В 2017 г. компания перевезла 46% от общего объема перевозок — 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Чистая прибыль компании в прошлом году по МСФО составила 6,5 млрд руб. — это вдвое больше, чем в 2016 г.

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Финансы
Новости

Минфин поддержал идею ограничения выезда за рубеж владельцев проблемных банков

Ведомости
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Минфин поддерживает идею ограничения выезда за границу собственников и менеджеров проблемных банков, передает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

По его словам, в этом вопросе следует «не перегнуть палку», так как речь идет о фундаментальных правах граждан. «Я знаю, что ЦБ эту идею активно продвигает. Я считаю, что в целом эта идея здравая, потому что мне надоело наблюдать на набсовете АСВ, как мы гоняемся за этими банкирами по всему миру, и пытаемся что-то отсудить, присудить, и так далее», — пояснил Моисеев.

По его словам, решение об ограничении выезда за рубеж должен принимать не чиновник Центробанка, а суд. «Ну может быть, решение какое-то судебное, по аналогии с уголовными делами, когда в качестве меры пресечения подписка о невыезде или что-то такое применяется», — уточнил Моисеев. Нельзя не пускать человека за границу только потому, что «мне кажется, что он жулик». Такого не должно быть, добавил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 октября рекомендовал депутатам подготовить законопроект о запрете на выезд за рубеж для топ-менеджеров санированных банков. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что необходимо наделить Центробанк правом «направлять списки пограничникам и останавливать выезд за рубеж тем банкирам, с которыми какие-то вопросы еще не решены по линии ЦБ».

«Это абсолютно необходимое изменение, я была бы благодарна Думе, если бы вы эту инициативу могли поддержать», – заявляла ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, для расследования финансовых преступлений требуется много времени. Экстрадировать уехавшего из России банкира тяжело, как и вернуть активы, выведенные за рубеж.

Два года назад, в сентябре 2016 г., Набиуллина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что граждан, которые не платят за услуги ЖКХ или штрафы ГИБДД, за границу могут не выпустить, а «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают». Тогда президент пообещал поручить правительству и правоохранительным органам рассмотреть вопрос об ограничении выезда за границу руководителей проблемных банков.

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Технологии
Новости

Умер один из создателей цифрового телевидения

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В Москве в возрасте 96 лет умер один из основоположников современного цифрового телевидения, ученый Марк Кривошеев, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телецентра «Останкино».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ученого. Кривошеев «внес поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире», говорится в телеграмме главы государства.

Прощание с ученым будет проходить 18 октября в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе ФГУП «Научно-исследовательский институт радио». Кривошеев «работал до последнего дня», уточнили в пресс-службе ФГУП.

Кривошеев окончил Московский институт инженеров связи (МИИС). Ученый был одним из разработчиков международных стандартов вещания высокой четкости. В 1980 г. он был ответственным за онлайн-трансляцию Олимпийских игр, проходивших в Москве. В 2017 г. ему присвоили премию правительства за достижения в области развития СМИ.

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Бизнес
Новости

Skolkovo Ventures с китайскими партнерами создадут два новых фонда на $300 млн

Ведомости
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Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (РКИФРР) и российская Skolkovo Ventures создадут два фонда общим объемом $300 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя фонда «Сколково» (основной владелец Skolkovo Ventures) и гендиректора управляющей компании РКИФРР Рустам Темиргалиев.

По их словам, Skolkovo Ventures и РКИФРР заключили партнерство в области инвестиций в высокотехнологические компании в России и Китае.

На первом этапе РИКФРР вложит 1,5 млрд руб. в IT-фонд, а также в индустриальный и агротехнологический фонды, которыми управляет Skolkovo Ventures (целевой объем каждого из них составляет 3 млрд руб.).

В 2019 г. РКИФРР и Skolkovo Ventures создадут два новых фонда. Первый – Special Situations, объем которого составит $100 млн, не менее половины предоставит китайская сторона. Второй – фонд высокотехнологичных вертикально-интегрированных компаний, целевой размер которого – $200 млн (половину из них вложит РКИФРР).

Как говорится на сайте РКИФРР, фонд управляет активами на 100 млрд юаней. Приоритетные для него проекты – в области ядерной энергетики, инфраструктуры, логистики и новых технологий.

Технологии
Новости

Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» покончил с собой из-за долгов

Ведомости
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Бывший владелец газеты «Спорт-экспресс» Иван Рубин покончил с собой из-за долгов, передают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам собеседника «Интерфакса», тело Рубина обнаружили у дома на Осеннем бульваре в Москве.

Следственный комитет по Москве подтвердил, что 15 октября было обнаружено тело 67-летнего мужчины вблизи жилого дома на ул. Осенний бульвар «с повреждениями, характерными для падения с высоты». Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Имя погибшего следствие не называет. Начата доследственная проверка.

По словам источника «Интерфакса», найдена предсмертная записка, из которой следует, что причиной суицида стали долги. «Мужчина оставил предсмертную записку, где написал, что он получал угрозы», – рассказал в свою очередь источник агентству городских новостей «Москва». По его словам, у Рубина незадолго до смерти были проблемы с кредиторами. По словам другого источника агентства, сумма долга бизнесмена превышала 50 млн руб.

Рубин вместе с первым главным редактором «Спорт-экспресса» Владимиром Кучмием был одним из основателей газеты. Издание выходит с 1991 г. Рубин владел газетой с 2003 по август 2012 г. После финансового кризиса 2012 г. бизнесмен продал свои акции гендиректору петербургского филиала «Первого канала» Эдуарду Райкину.

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Политика
Новости

Володин поспорил с депутатом от КПРФ после ее слов об утрате связи власти с реальностью

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в полемику с депутатом от КПРФ Ольгой Алимовой после того, как она на пленарном заседании с трибуны обвинила чиновников в утрате связи с реальностью, передает «Интерфакс».

Алимова, попавшая в Госдуму по итогам довыборов в сентябре 2018 г., призвала принять прогрессивную шкалу налога, уменьшить «золотые парашюты» чиновникам и отменить доплаты к пенсиям парламентариев, чиновников и «прочих так называемых элитных профессий». Она также заявила, что люди, которые сегодня вершат судьбы других, – «все в шоколаде», и что власть «не чувствует социального раскола, а продолжает доить собственный народ».

«Обычные, извините, зажравшиеся чиновники, которые ошалели от вседозволенности и день за днем утрачивают связь с реальностью, порождая в людях апатию, безразличие, а порой даже и ненависть, которые в итоге могут вырасти в агрессию», – заявила коммунистка.

Спикер Госдумы в свою очередь предложил Алимовой оформить свои предложения в качестве законопроекта и внести его в Госдуму. При этом он подчеркнул, что начать эти инициативы правильно было бы «с тех, кто разваливал Советский Союз, а сейчас получает специальные пенсии в регионах». «Каждый секретарь обкома, каждый секретарь ЦК себе вот этот стаж записал и сегодня его включил в стаж как госслужба. Какая это государственная служба, если без страны остались? Давайте с этого начнем», – заявил Володин.

Кроме того, он отметил, что если кто-то считает решения, принимаемые на уровне страны, авантюрой, то может попробовать подать в суд и доказать это. «Мы с вами в 1990-е годы разве не были в ситуации, которая ровно относится к тому понятию, о котором вы говорили? Вот это авантюра была – принимать законы, которые не исполнялись, принимать обязательства, которые ничем не были подкреплены», – сказал Володин.

Он призвал коллег по Госдуме заканчивать «популистские выступления». «Дума – место для дискуссий, а не для популизма. Популизм разрушителен. Можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должны помнить, чем это закончилось. А Ельцин где сидел? Тоже в парткомах. Вот из этого и исходите», – заявил он.

Чуть позже, попросив слово, Алимова отметила, что, «находясь в партии власти, в КПСС, в свое время те, кто стоял у истоков разрушения страны, они плавно переходили в другие партии власти, оставаясь у власти». «Спасибо, что вы напомнили, что КПСС укрепляла кадровый потенциал "Единой России". Спасибо, это говорит о том, что лучшие и самые эффективные нашли возможность себя реализовать», – сказал на это Володин.

Вице-спикер облдумы, первый секретарь обкома КПРФ Алимова была избрана в Госдуму от Саратовской области – родного региона Володина.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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