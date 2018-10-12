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Кремль поддержал обеспокоенность РПЦ решениями Константинополя по Украине

Россия будет защищать интересы православных в случае противоправных действий на Украине после решения Синода Константинопольского патриархата. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, вмешается ли Россия, если радикальные группировки на Украине предпримут силовые действия в отношении церквей Московского патриархата.

«В случае если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил [Владимир] Путин, Россия защищает интересы православных», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Отвечая на вопрос, каким образом Россия будет защищать интересы православных, Песков ответил: «Исключительно политико-дипломатическим». Это «абсолютно обоснованная и понятная позиция», добавил представитель Кремля.

Комментируя решение Константинопольского патриархата, Песков отметил, что Кремль крайне озабочен «шагами, способными внести раскол в православный мир» (цитата по ТАСС). «Мы весьма обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ», — заявил Песков.

В то же время он подчеркнул, что «светская власть России не может вмешиваться в межцерковный диалог, никогда этого не делала и не будет делать далее».

11 октября Синод Константинопольского патриархата по итогам заседания в Стамбуле подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) украинской православной церкви. Патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

РПЦ выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. 14 сентября РПЦ в знак протеста объявила, что прекращает молитвенное поминовение константинопольского патриарха Варфоломея и участие в структурах под председательством этого патриархата. Также РПЦ пригрозила полным разрывом «евхаристического (совместного причастия) общения с Константинопольским патриархатом».