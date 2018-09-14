РПЦ не исключила разрыва церковной общности с Константинополем

В Даниловском монастыре в Москве проходит внеочередное заседание священного синода РПЦ Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси / ТАСС

Русская православная церковь прекращает молитвенное поминовение патриарха Константинопольского Варфоломея и участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. Такое решение принял синод РПЦ, сообщает «РИА Новости».

В случае продолжения «антиканонический деятельности Константинополя» на территории Украинской православной церкви (УПЦ) Московский патриархат будет вынужден «полностью разорвать евхаристическое (совместное причастие) общение с Константинопольским», объявил после синода глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, вся полнота ответственности за трагические последствия этого разделения ляжет «лично на патриарха Константинопольского Варфоломея и поддерживающих его архиереев».

РПЦ предлагает собрать всеправославный собор по ситуации с возможным предоставлением автокефалии «раскольническому «Киевскому патриархату» со стороны Константинополя.

«Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Константинопольского патриархата и Русской православной церкви совершать совместные богослужения», – пояснил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

В пятницу, 14 сентября, в Даниловском монастыре в Москве прошло внеочередное заседание священного синода РПЦ. Вопрос о решении Константинопольского патриархата отправить своих представителей, экзархов, в Киев - единственный на повестке дня. Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий должен был присутствовать на заседании, однако не смог по состоянию здоровья. Он подтвердил по видеосвязи, что два представителя Константинопольского патриархата прибыли на Украину.

7 сентября патриарх Константинопольский Варфоломей назначил в Киев своих экзархов - представителей. Решение, как сообщал патриархат, принято «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви».

Священный синод РПЦ выразил протест и «глубокое возмущение» решением Константинопольского патриархата. Он подчеркнул, что оно «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви». «Данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской Церквами, создают реальную угрозу единству всего мирового Православия», - подчеркнул синод.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда допускал, что из-за предоставления автокефалии украинской церкви РПЦ может разорвать отношения с Константинопольской церковью.

27 августа Associated Press сообщало, что хакеры Fancy Bear, которых связывают с российской спецслужбой ГРУ, пытались украсть электронную переписку митрополитов Константинопольской православной церкви. Все эти митрополиты близки к патриарху Варфоломею и «вовлечены в проблему» возможного отделения украинской церкви.

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